Москвичам рассказали о погоде в пятницу
В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди и до 22 градусов тепла
Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и температура воздуха до плюс 22 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение пятницы синоптическая ситуация обусловится тыловой частью североатлантического циклона с центром над Средним Уралом. В Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. В столице плюс 19 - плюс 22 градуса, в Подмосковье плюс 18 – плюс 23", – отметил Тишковец.
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Синоптик добавил, что показания барометров составят 738 миллиметров ртутного столба. За минувшие сутки самым дождливым населенным пунктом в Подмосковье был Волоколамск, там выпало 15 миллиметров осадков, что соответствует 1/5 от месячной нормы.
"Сейчас в столице нашей родины плюс 15 градусов, небосвод на 90% прикрыт разорвано-слоистыми облаками на высоте 200-300 метров. Без осадков. Видимость 20 километров. Ветер западно-северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление пониженное – 738,4 миллиметра ртутного столба", – рассказал Тишковец.
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