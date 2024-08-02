https://ria.ru/20240802/pogoda-1963594553.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 02.08.2024

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и температура воздуха до плюс 22 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T08:25

2024-08-02T08:25

2024-08-02T08:25

москва

московская область (подмосковье)

волоколамск

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и температура воздуха до плюс 22 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение пятницы синоптическая ситуация обусловится тыловой частью североатлантического циклона с центром над Средним Уралом. В Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. В столице плюс 19 - плюс 22 градуса, в Подмосковье плюс 18 – плюс 23", – отметил Тишковец. Синоптик добавил, что показания барометров составят 738 миллиметров ртутного столба. За минувшие сутки самым дождливым населенным пунктом в Подмосковье был Волоколамск, там выпало 15 миллиметров осадков, что соответствует 1/5 от месячной нормы. "Сейчас в столице нашей родины плюс 15 градусов, небосвод на 90% прикрыт разорвано-слоистыми облаками на высоте 200-300 метров. Без осадков. Видимость 20 километров. Ветер западно-северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление пониженное – 738,4 миллиметра ртутного столба", – рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20240801/sinoptik-1963353484.html

https://ria.ru/20231118/burya-1910221140.html

москва

московская область (подмосковье)

волоколамск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), волоколамск, евгений тишковец, погода