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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 02.08.2024
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08:25 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/pogoda-1963594553.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 02.08.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и температура воздуха до плюс 22 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T08:25
2024-08-02T08:25
москва
московская область (подмосковье)
волоколамск
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и температура воздуха до плюс 22 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение пятницы синоптическая ситуация обусловится тыловой частью североатлантического циклона с центром над Средним Уралом. В Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. В столице плюс 19 - плюс 22 градуса, в Подмосковье плюс 18 – плюс 23", – отметил Тишковец. Синоптик добавил, что показания барометров составят 738 миллиметров ртутного столба. За минувшие сутки самым дождливым населенным пунктом в Подмосковье был Волоколамск, там выпало 15 миллиметров осадков, что соответствует 1/5 от месячной нормы. "Сейчас в столице нашей родины плюс 15 градусов, небосвод на 90% прикрыт разорвано-слоистыми облаками на высоте 200-300 метров. Без осадков. Видимость 20 километров. Ветер западно-северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление пониженное – 738,4 миллиметра ртутного столба", – рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20240801/sinoptik-1963353484.html
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москва, московская область (подмосковье), волоколамск, евгений тишковец, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Волоколамск, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди и до 22 градусов тепла

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и температура воздуха до плюс 22 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение пятницы синоптическая ситуация обусловится тыловой частью североатлантического циклона с центром над Средним Уралом. В Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. В столице плюс 19 - плюс 22 градуса, в Подмосковье плюс 18 – плюс 23", – отметил Тишковец.
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Синоптик добавил, что показания барометров составят 738 миллиметров ртутного столба. За минувшие сутки самым дождливым населенным пунктом в Подмосковье был Волоколамск, там выпало 15 миллиметров осадков, что соответствует 1/5 от месячной нормы.
"Сейчас в столице нашей родины плюс 15 градусов, небосвод на 90% прикрыт разорвано-слоистыми облаками на высоте 200-300 метров. Без осадков. Видимость 20 километров. Ветер западно-северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление пониженное – 738,4 миллиметра ртутного столба", – рассказал Тишковец.
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