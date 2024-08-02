https://ria.ru/20240802/pogibshie-1963781998.html

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле извлекли тела еще двух погибших

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле извлекли тела еще двух погибших - РИА Новости, 02.08.2024

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле извлекли тела еще двух погибших

Тела еще двух человек достали из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T21:08

2024-08-02T21:08

2024-08-02T21:19

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

нижний тагил

россия

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дзержинский район

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Тела еще двух человек достали из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба МЧС."В Нижнем Тагиле спасатели извлекли тела еще двух погибших", — заявили в ведомстве.Таким образом, общее число погибших выросло до десяти человек.Обрушение дома в Нижнем ТагилеДва подъезда пятиэтажного дома по улице Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились накануне из-за взрыва газовоздушной смеси.По последним данным МЧС, пострадал 21 человек, из них десять детей. В больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила остаются 11 пациентов, в том числе пять детей.В Дзержинском районе города ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В свою очередь, прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.Решения по дальнейшей судьбе обрушившегося здания примут после завершения поисково-спасательной операции и проведения технических исследований.

https://ria.ru/20240802/traur-1963765920.html

https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html

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дзержинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Второй день разбора завалов в Нижнем Тагиле МЧС показало новое видео разбора завалов в Нижнем Тагиле, где число погибших выросло до шести 2024-08-02T21:08 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле, нижний тагил, россия, следственный комитет россии (ск рф), дзержинский район