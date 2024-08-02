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Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле извлекли тела еще двух погибших - РИА Новости, 02.08.2024
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21:08 02.08.2024 (обновлено: 21:19 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/pogibshie-1963781998.html
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле извлекли тела еще двух погибших
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле извлекли тела еще двух погибших - РИА Новости, 02.08.2024
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле извлекли тела еще двух погибших
Тела еще двух человек достали из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T21:08
2024-08-02T21:19
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
нижний тагил
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дзержинский район
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Тела еще двух человек достали из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба МЧС.&quot;В Нижнем Тагиле спасатели извлекли тела еще двух погибших&quot;, — заявили в ведомстве.Таким образом, общее число погибших выросло до десяти человек.Обрушение дома в Нижнем ТагилеДва подъезда пятиэтажного дома по улице Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились накануне из-за взрыва газовоздушной смеси.По последним данным МЧС, пострадал 21 человек, из них десять детей. В больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила остаются 11 пациентов, в том числе пять детей.В Дзержинском районе города ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В свою очередь, прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.Решения по дальнейшей судьбе обрушившегося здания примут после завершения поисково-спасательной операции и проведения технических исследований.
https://ria.ru/20240802/traur-1963765920.html
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нижний тагил
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Второй день разбора завалов в Нижнем Тагиле
МЧС показало новое видео разбора завалов в Нижнем Тагиле, где число погибших выросло до шести
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле, нижний тагил, россия, следственный комитет россии (ск рф), дзержинский район
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле, Нижний Тагил, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Дзержинский район
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле извлекли тела еще двух погибших

МЧС: в Нижнем Тагиле спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших

© Фото : Главное управление МЧС России по Свердловской областиПоисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле
Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Свердловской области
Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Тела еще двух человек достали из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба МЧС.
«

"В Нижнем Тагиле спасатели извлекли тела еще двух погибших", — заявили в ведомстве.

Таким образом, общее число погибших выросло до десяти человек.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле

Два подъезда пятиэтажного дома по улице Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились накануне из-за взрыва газовоздушной смеси.
По последним данным МЧС, пострадал 21 человек, из них десять детей. В больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила остаются 11 пациентов, в том числе пять детей.
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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В Дзержинском районе города ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В свою очередь, прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.
Решения по дальнейшей судьбе обрушившегося здания примут после завершения поисково-спасательной операции и проведения технических исследований.
Последствия взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме в Нижнем ТагилеНижний ТагилРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Дзержинский район
 
 
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