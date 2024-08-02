https://ria.ru/20240802/poezd-1963769712.html

Студент-проводник поезда под Волгоградом рассказал о событиях во время ЧП

Студент-проводник поезда под Волгоградом рассказал о событиях во время ЧП - РИА Новости, 02.08.2024

Студент-проводник поезда под Волгоградом рассказал о событиях во время ЧП

Проводники и пассажиры поезда, сошедшего под Волгоградом, скооперировались, лишних вопросов никто не задавал, паники не было, все действовали сообща, рассказал... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T19:57

2024-08-02T19:57

2024-08-02T19:57

происшествия

котельниково

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

волгоградская область

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Проводники и пассажиры поезда, сошедшего под Волгоградом, скооперировались, лишних вопросов никто не задавал, паники не было, все действовали сообща, рассказал находившийся там проводник-студотрядовец Данил Велимсон. В понедельник водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей. "После полной остановки поезда я открыл тамбурную дверь для того, чтобы убедиться в случившемся, потому что первоначально после столкновения и резкого торможения состава мне пришла мысль, что что-то произошло, это определенно. И была мысль о сходе вагонов с рельсов, поэтому я побежал скорее к себе, открыл дверь, посмотрел на улицу, увидел, что лежат вагоны, много пыли было", - рассказал студент на видео, предоставленном РИА Новости "Федеральной пассажирской компанией" (ФПК, "дочка" РЖД). В это время проснулась его напарница Даша. Молодой человек попросил ее успокоить пассажиров, чтобы не разводить паники. Особых трудностей, по его словам, не возникало, потому что была слаженная работа между поездной бригадой и пассажирами. "Мы все вместе скооперировались под одним началом. У нас как будто одна мысль была, одна цель, мы к ней стремились. Никто лишних вопросов не задавал. Паники абсолютно не было. Все действовали сообща", - добавил Велимсон.Данил рассказал, что общался с доехавшими до Адлера пассажирами и после завершения рейса, по его словам, у них все хорошо, они отдыхают."Есть одна такая фраза: если начал, то заканчивай. По этому же принципу я решился дальше сопровождать пассажиров, пострадавших до пункта назначения. В конце рейса я попросил у них контакты для того, чтобы написать и спросить, как у них дела, все ли у них хорошо. Узнал, уточнил. Все хорошо у них. Все прекрасно. Они сейчас отдыхают", - рассказал проводник.По словам проводника, его мать узнала о случившемся из новостей и позвонила ему, а у самого парня до этого не было времени сообщить о себе близким."Мама мне позвонила сама спустя полтора часа. До этого у меня вообще не было времени, чтобы кому-то отзвониться, сказать, что всё хорошо. Мама узнала это всё из новостей о том, что наш состав сошел с рельсов, была какая-то определенная ситуация. Я всё ей объяснил, всё хорошо, всё нормально, попозже отзвонюсь. За меня не переживай", - сказал студент.Он отметил, что чувствовал большую ответственность за пассажиров. "За их жизни, по-другому не мог поступить… У меня были мысли только, что где-то находится человек, которому необходима помощь. Решения принимались на автомате. Применял знания, инструкции", - поделился проводник.

https://ria.ru/20240802/bolnitsa-1963712846.html

https://ria.ru/20240731/volgograd-1963127448.html

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

котельниково

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происшествия, котельниково, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, волгоградская область, россия