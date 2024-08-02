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Подполье сообщило об ударах по учебной базе операторов FPV-дронов в Сумах - РИА Новости, 02.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:07 02.08.2024 (обновлено: 20:18 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/podpole-1963771765.html
Подполье сообщило об ударах по учебной базе операторов FPV-дронов в Сумах
Подполье сообщило об ударах по учебной базе операторов FPV-дронов в Сумах - РИА Новости, 02.08.2024
Подполье сообщило об ударах по учебной базе операторов FPV-дронов в Сумах
По аэродрому в украинском городе Сумы нанесли два удара, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T20:07
2024-08-02T20:18
специальная военная операция на украине
сумы
украина
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. По аэродрому в украинском городе Сумы нанесли два удара, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.&quot;По аэропорту Сум нанесли два удара, много раненых военных, их разводят по больницам города&quot;, — сказал собеседник агентства.Он также уточнил, что в аэропорту летного состава уже давно нет, он использовался как учебная база для операторов FPV-дронов.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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сумы, украина, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Украина, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударах по учебной базе операторов FPV-дронов в Сумах

Подполье: по аэропорту Сум нанесли два удары, есть раненые украинские военные

© AFP 2024 / ROMAN PILIPEYУкраинские военнослужащие управляют FPV-дронами
Украинские военнослужащие управляют FPV-дронами - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AFP 2024 / ROMAN PILIPEY
Украинские военнослужащие управляют FPV-дронами. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. По аэродрому в украинском городе Сумы нанесли два удара, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«

"По аэропорту Сум нанесли два удара, много раненых военных, их разводят по больницам города", — сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что в аэропорту летного состава уже давно нет, он использовался как учебная база для операторов FPV-дронов.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеСумыУкраинаСергей Лебедев
 
 
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