https://ria.ru/20240802/podpole-1963771765.html

Подполье сообщило об ударах по учебной базе операторов FPV-дронов в Сумах

Подполье сообщило об ударах по учебной базе операторов FPV-дронов в Сумах - РИА Новости, 02.08.2024

Подполье сообщило об ударах по учебной базе операторов FPV-дронов в Сумах

По аэродрому в украинском городе Сумы нанесли два удара, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T20:07

2024-08-02T20:07

2024-08-02T20:18

специальная военная операция на украине

сумы

украина

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. По аэродрому в украинском городе Сумы нанесли два удара, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."По аэропорту Сум нанесли два удара, много раненых военных, их разводят по больницам города", — сказал собеседник агентства.Он также уточнил, что в аэропорту летного состава уже давно нет, он использовался как учебная база для операторов FPV-дронов.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

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сумы

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сумы, украина, сергей лебедев