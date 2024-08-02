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Подполье сорвало переброску войск и техники ВСУ под Черниговом
Подполье сорвало переброску войск и техники ВСУ под Черниговом - РИА Новости, 02.08.2024
Подполье сорвало переброску войск и техники ВСУ под Черниговом
Участники пророссийского сопротивления сорвали переброску войск и техники ВСУ в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:53
2024-08-02T17:53
2024-08-02T18:58
чернигов
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Участники пророссийского сопротивления сорвали переброску войск и техники ВСУ в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Этой ночью был уничтожен релейный шкаф на железной дороге. Стало предварительно известно, что бандеровцы собираются перебрасывать крупные военные соединения и технику по определенному маршруту", — сказал собеседник агентства.По его словам, сопротивление если не остановило, то сильно задержало переброску техники и подразделений ВСУ, тем самым дав больше времени российским силам на подготовку к прибытию украинских подразделений на позиции."Русские люди из Чернигова передали мне это видео и попросили сказать: российские партизаны в Черниговской области, мы расширяем наше место действия. Победа будет за нами!" — передал слова подполья Лебедев.Он также предоставил кадры полученной им видеосъемки, на которых видно, как в темноте горит релейный шкаф возле железной дороги.О том, что на Украине начали поджигать железнодорожные релейные шкафы, писало издание "Страна". Кроме того, украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.
https://ria.ru/20240802/podpole-1963698479.html
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Подпольщик Лебедев о срыве переброски войск ВСУ в Черниговской области
Участники пророссийского сопротивления сорвали переброску войск и техники ВСУ в Черниговской области, уничтожив релейный шкаф на ж/д, сообщил РИА Новости координатор подполья Сергей Лебедев.
2024-08-02T17:53
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чернигов, вооруженные силы украины, черниговская область, в мире, сергей лебедев
Чернигов, Вооруженные силы Украины, Черниговская область, Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лебедев
Подполье сорвало переброску войск и техники ВСУ под Черниговом
Лебедев: подполье сорвало переброску войск и техники ВСУ под Черниговом