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Подполье сообщило об уничтожении двух украинских систем ПВО в Одессе - РИА Новости, 02.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 02.08.2024 (обновлено: 15:26 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/podpole-1963698479.html
Подполье сообщило об уничтожении двух украинских систем ПВО в Одессе
Подполье сообщило об уничтожении двух украинских систем ПВО в Одессе - РИА Новости, 02.08.2024
Подполье сообщило об уничтожении двух украинских систем ПВО в Одессе
В Одессе в районе поселка Котовского уничтожили две системы ПВО, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T14:54
2024-08-02T15:26
специальная военная операция на украине
одесса
сергей лебедев
в мире
россия
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ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. В Одессе в районе поселка Котовского уничтожили две системы ПВО, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников.&quot;Одесское сопротивление сообщает о уничтожении двух систем ПВО Patriot. В районе обеда жители слышали серию взрывов, с повторной детонацией&quot;, — сказал собеседник агентства.Он отметил, что взрывы зафиксировали в районе поселке Котовского, где находится военная часть.Лебедев предоставил фото, на котором виден большой столб дыма.Накануне Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили в зоне СВО три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot.
https://ria.ru/20240801/territorii-1963482285.html
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одесса, сергей лебедев, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Сергей Лебедев, В мире, Россия
Подполье сообщило об уничтожении двух украинских систем ПВО в Одессе

Подполье: в Одессе уничтожены две системы ПВО, предположительно, Рatriot

© Фото : соцсетиДым на месте "прилета" в Одессе
Дым на месте прилета в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : соцсети
Дым на месте "прилета" в Одессе
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. В Одессе в районе поселка Котовского уничтожили две системы ПВО, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников.
«

"Одесское сопротивление сообщает о уничтожении двух систем ПВО Patriot. В районе обеда жители слышали серию взрывов, с повторной детонацией", — сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что взрывы зафиксировали в районе поселке Котовского, где находится военная часть.
Лебедев предоставил фото, на котором виден большой столб дыма.
Накануне Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили в зоне СВО три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаСергей ЛебедевВ миреРоссия
 
 
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