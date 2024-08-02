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Подполье сообщило об уничтожении двух украинских систем ПВО в Одессе

Подполье сообщило об уничтожении двух украинских систем ПВО в Одессе - РИА Новости, 02.08.2024

Подполье сообщило об уничтожении двух украинских систем ПВО в Одессе

В Одессе в районе поселка Котовского уничтожили две системы ПВО, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T14:54

2024-08-02T14:54

2024-08-02T15:26

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. В Одессе в районе поселка Котовского уничтожили две системы ПВО, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников."Одесское сопротивление сообщает о уничтожении двух систем ПВО Patriot. В районе обеда жители слышали серию взрывов, с повторной детонацией", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что взрывы зафиксировали в районе поселке Котовского, где находится военная часть.Лебедев предоставил фото, на котором виден большой столб дыма.Накануне Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили в зоне СВО три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot.

https://ria.ru/20240801/territorii-1963482285.html

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