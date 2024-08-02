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"Приводит к подозрению": СМИ забили тревогу из-за плана США по Украине - РИА Новости, 02.08.2024
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09:21 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/plan-1963602365.html
"Приводит к подозрению": СМИ забили тревогу из-за плана США по Украине
"Приводит к подозрению": СМИ забили тревогу из-за плана США по Украине - РИА Новости, 02.08.2024
"Приводит к подозрению": СМИ забили тревогу из-за плана США по Украине
У Белого дома нет плана действий, который помог бы Украине победить, пишет директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T09:21
2024-08-02T09:21
в мире
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. У Белого дома нет плана действий, который помог бы Украине победить, пишет директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft.Президент США Джо Байден в конце апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Этот закон предусматривает передачу главой Пентагона и госсекретарем комитетам конгресса в течение 45 дней стратегии поддержки Украины в ходе ее конфликта с Россией."Сейчас август, и со стороны администрации Байдена все еще нет никаких признаков намерения представить конгрессу такую ​​стратегию. Это неизбежно приводит к подозрению, что такой стратегии на самом деле не существует", — отметил он.Ливен подчеркнул, что у администрации Байдена даже нет ответа на вопрос, почему в ближайшее время нельзя начать переговоры. Он добавил, что они более чем необходимы для Киева, поскольку его военное положение только ухудшается. По мнению эксперта, администрация планирует отложить этот вопрос до президентских выборов в стране.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240801/zelenskiy-1963355003.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, владимир путин, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин, Министерство обороны США
"Приводит к подозрению": СМИ забили тревогу из-за плана США по Украине

RS: Белый дом не знает, как помочь Украине добиться победы

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. У Белого дома нет плана действий, который помог бы Украине победить, пишет директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft.
Президент США Джо Байден в конце апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Этот закон предусматривает передачу главой Пентагона и госсекретарем комитетам конгресса в течение 45 дней стратегии поддержки Украины в ходе ее конфликта с Россией.
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"Сейчас август, и со стороны администрации Байдена все еще нет никаких признаков намерения представить конгрессу такую ​​стратегию. Это неизбежно приводит к подозрению, что такой стратегии на самом деле не существует", — отметил он.
Ливен подчеркнул, что у администрации Байдена даже нет ответа на вопрос, почему в ближайшее время нельзя начать переговоры. Он добавил, что они более чем необходимы для Киева, поскольку его военное положение только ухудшается. По мнению эксперта, администрация планирует отложить этот вопрос до президентских выборов в стране.
В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
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