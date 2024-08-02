https://ria.ru/20240802/peterburg-1963748729.html

Петербургского полицейского задержали по подозрению во взятке

Петербургского полицейского задержали по подозрению во взятке - РИА Новости, 02.08.2024

Петербургского полицейского задержали по подозрению во взятке

Полицейский в Санкт-Петербурге задержан по подозрению в получении взятки в 3 миллиона рублей, передача которых правоохранителю позволила предпринимателям... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T18:05

2024-08-02T18:05

2024-08-02T18:05

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Полицейский в Санкт-Петербурге задержан по подозрению в получении взятки в 3 миллиона рублей, передача которых правоохранителю позволила предпринимателям беспрепятственно торговать напитками из мобильных киосков, сообщил городской главк СК РФ. "Следственным отделом по Адмиралтейскому району... возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По подозрению в совершении данного преступления задержан инспектор отдела по исполнению административного законодательства районного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу", – говорится в сообщении.По версии следствия, фигурант с мая 2023 года по август 2024 года успел получить от предпринимателей около 3 миллионов рублей. Как уточняют в ГСУСК, взятки давались на постоянной основе "за беспрепятственную незаконную торговлю напитками из киосков, оборудованных в автомобилях, на территории Адмиралтейского района". Первого августа при передаче части взятки в размере 287 тысяч рублей подозреваемый был задержан при содействии сотрудников регионального подразделения ФСБ России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, уточняют в городском главке СК РФ. Фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об его аресте.

https://ria.ru/20240730/uchastkovye-1962856907.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)