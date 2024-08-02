https://ria.ru/20240802/peskov-1963685924.html

Часть переговоров об обмене не может быть публичной, заявил Песков

Часть переговоров об обмене не может быть публичной, заявил Песков - РИА Новости, 02.08.2024

Часть переговоров об обмене не может быть публичной, заявил Песков

Вся внутренняя кухня переговоров об обмене заключенными не может быть публичной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T14:08

2024-08-02T14:08

2024-08-02T14:08

россия

сша

германия

дмитрий песков

владимир путин

владислав клюшин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вся внутренняя кухня переговоров об обмене заключенными не может быть публичной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вся внутренняя кухня этих переговоров, безусловно, не может быть публичной", - сказал Песков журналистам. В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240802/putin-1963657055.html

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россия

сша

германия

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россия, сша, германия, дмитрий песков, владимир путин, владислав клюшин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом