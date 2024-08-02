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В Кремле оценили обвинения против России в пополнении "обменного фонда" - РИА Новости, 02.08.2024
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13:42 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/peskov-1963675835.html
В Кремле оценили обвинения против России в пополнении "обменного фонда"
В Кремле оценили обвинения против России в пополнении "обменного фонда" - РИА Новости, 02.08.2024
В Кремле оценили обвинения против России в пополнении "обменного фонда"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными и неоправданными обвинения России в том, что Москва якобы пополняет "обменный фонд", чтобы... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T13:42
2024-08-02T13:42
россия
сша
москва
дмитрий песков
владимир путин
владислав клюшин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными и неоправданными обвинения России в том, что Москва якобы пополняет "обменный фонд", чтобы торговаться с Западом. "Здесь можно ответить вопросом на вопрос – а как те, кто говорит о таких обвинениях в адрес России, как они относятся к постоянным арестам россиян за рубежом, постоянным арестам россиян Соединенными Штатами Америки? Какие цели преследуют США для этого? Поэтому, конечно, это совершенно неоправданные и абсурдные обвинения", - сказал Песков, отвечая на вопрос об обвинениях в адрес России в том, что государство якобы пополняет "обменный фонд", чтобы торговаться с Западом. В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240802/putin-1963657055.html
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россия, сша, москва, дмитрий песков, владимир путин, владислав клюшин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, санкции в отношении россии, обмен заключенными между россией и западом
Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владислав Клюшин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Санкции в отношении России, Обмен заключенными между Россией и Западом
В Кремле оценили обвинения против России в пополнении "обменного фонда"

Песков назвал обвинения против России в пополнении "обменного фонда" абсурдными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкОсвобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными и неоправданными обвинения России в том, что Москва якобы пополняет "обменный фонд", чтобы торговаться с Западом.
«
"Здесь можно ответить вопросом на вопрос – а как те, кто говорит о таких обвинениях в адрес России, как они относятся к постоянным арестам россиян за рубежом, постоянным арестам россиян Соединенными Штатами Америки? Какие цели преследуют США для этого? Поэтому, конечно, это совершенно неоправданные и абсурдные обвинения", - сказал Песков, отвечая на вопрос об обвинениях в адрес России в том, что государство якобы пополняет "обменный фонд", чтобы торговаться с Западом.
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Песков объяснил, почему Путин лично приехал встречать россиян после обмена
Вчера, 12:58
В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Президент Владимир Путин встретил в аэропорту граждан России, которые были освобождены в результате обмена - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Песков объяснил, почему Путин лично приехал встречать россиян после обмена
Вчера, 12:58
 
РоссияСШАМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинВладислав КлюшинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОСанкции в отношении РоссииОбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
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