В Кремле оценили обвинения против России в пополнении "обменного фонда"
Песков назвал обвинения против России в пополнении "обменного фонда" абсурдными
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными и неоправданными обвинения России в том, что Москва якобы пополняет "обменный фонд", чтобы торговаться с Западом.
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"Здесь можно ответить вопросом на вопрос – а как те, кто говорит о таких обвинениях в адрес России, как они относятся к постоянным арестам россиян за рубежом, постоянным арестам россиян Соединенными Штатами Америки? Какие цели преследуют США для этого? Поэтому, конечно, это совершенно неоправданные и абсурдные обвинения", - сказал Песков, отвечая на вопрос об обвинениях в адрес России в том, что государство якобы пополняет "обменный фонд", чтобы торговаться с Западом.
В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента