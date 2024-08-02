https://ria.ru/20240802/peskov-1963671496.html

Песков рассказал о заявках на интервью с Путиным от зарубежных СМИ

Песков рассказал о заявках на интервью с Путиным от зарубежных СМИ - РИА Новости, 02.08.2024

Песков рассказал о заявках на интервью с Путиным от зарубежных СМИ

Заявок на интервью с президентом России Владимиром Путиным от зарубежных СМИ поступает много, российский лидер предоставит такую возможность, если посчитает это РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T13:36

2024-08-02T13:36

2024-08-02T13:36

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:129:3169:1912_1920x0_80_0_0_42b422509375d6dce47acfde0ab8f766.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Заявок на интервью с президентом России Владимиром Путиным от зарубежных СМИ поступает много, российский лидер предоставит такую возможность, если посчитает это необходимым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Любое зарубежное средство массовой информации может обратиться с заявкой на интервью с президентом России, многие из них обращаются. Поступит такая заявка – будем рассматривать. Если президент посчитает необходимым дать интервью зарубежным СМИ, он это сделает", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240802/peskov-1963660259.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, политика