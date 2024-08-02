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Песков рассказал о заявках на интервью с Путиным от зарубежных СМИ - РИА Новости, 02.08.2024
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13:36 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/peskov-1963671496.html
Песков рассказал о заявках на интервью с Путиным от зарубежных СМИ
Песков рассказал о заявках на интервью с Путиным от зарубежных СМИ - РИА Новости, 02.08.2024
Песков рассказал о заявках на интервью с Путиным от зарубежных СМИ
Заявок на интервью с президентом России Владимиром Путиным от зарубежных СМИ поступает много, российский лидер предоставит такую возможность, если посчитает это РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T13:36
2024-08-02T13:36
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Заявок на интервью с президентом России Владимиром Путиным от зарубежных СМИ поступает много, российский лидер предоставит такую возможность, если посчитает это необходимым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Любое зарубежное средство массовой информации может обратиться с заявкой на интервью с президентом России, многие из них обращаются. Поступит такая заявка – будем рассматривать. Если президент посчитает необходимым дать интервью зарубежным СМИ, он это сделает", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Песков рассказал о заявках на интервью с Путиным от зарубежных СМИ

Песков: Путин даст интервью зарубежным СМИ, если посчитает нужным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Заявок на интервью с президентом России Владимиром Путиным от зарубежных СМИ поступает много, российский лидер предоставит такую возможность, если посчитает это необходимым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Любое зарубежное средство массовой информации может обратиться с заявкой на интервью с президентом России, многие из них обращаются. Поступит такая заявка – будем рассматривать. Если президент посчитает необходимым дать интервью зарубежным СМИ, он это сделает", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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