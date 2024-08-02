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Песков рассказал о реакции детей обменянных россиян на встречу Путина - РИА Новости, 02.08.2024
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13:10 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/peskov-1963663725.html
Песков рассказал о реакции детей обменянных россиян на встречу Путина
Песков рассказал о реакции детей обменянных россиян на встречу Путина - РИА Новости, 02.08.2024
Песков рассказал о реакции детей обменянных россиян на встречу Путина
Дети россиян, которые вернулись после обмена между США, РФ, Белоруссией и Германией, сначала не поняли, что их лично встречал президент России Владимир Путин в... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T13:10
2024-08-02T13:10
россия
сша
германия
владимир путин
дмитрий песков
нато
обмен заключенными между россией и западом
в мире
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Дети россиян, которые вернулись после обмена между США, РФ, Белоруссией и Германией, сначала не поняли, что их лично встречал президент России Владимир Путин в Москве, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Когда дети спустились по трапу самолета - они по-русски не говорят, и собственно их Путин поприветствовал по-испански, он сказал "buenas noches" (спокойной ночи - ред.). Это, кстати, слышно на камере на съемках... Дети нелегалов спрашивали, кто это такой их встречает, они даже не знали, кто такой Путин", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что когда эти россияне сидели в тюрьме, они были лишены возможности постоянно видеть своих детей, поэтому была реальная возможность потери родительских прав. В ФСБ России в четверг сообщили, что в РФ возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в США вернулись трое граждан этой страны - Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом). Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
https://ria.ru/20240802/peskov-1963662306.html
https://ria.ru/20240802/peskov-1963660259.html
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россия, сша, германия, владимир путин, дмитрий песков, нато, обмен заключенными между россией и западом, в мире
Россия, США, Германия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Обмен заключенными между Россией и Западом, В мире
Песков рассказал о реакции детей обменянных россиян на встречу Путина

Песков: дети обменянных россиян не поняли, что их встречал лично Путин

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена
Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Дети россиян, которые вернулись после обмена между США, РФ, Белоруссией и Германией, сначала не поняли, что их лично встречал президент России Владимир Путин в Москве, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Когда дети спустились по трапу самолета - они по-русски не говорят, и собственно их Путин поприветствовал по-испански, он сказал "buenas noches" (спокойной ночи - ред.). Это, кстати, слышно на камере на съемках... Дети нелегалов спрашивали, кто это такой их встречает, они даже не знали, кто такой Путин", - сказал Песков журналистам.
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Он добавил, что когда эти россияне сидели в тюрьме, они были лишены возможности постоянно видеть своих детей, поэтому была реальная возможность потери родительских прав.
В ФСБ России в четверг сообщили, что в РФ возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
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В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в США вернулись трое граждан этой страны - Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом). Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
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РоссияСШАГерманияВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТООбмен заключенными между Россией и ЗападомВ мире
 
 
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