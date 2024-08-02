https://ria.ru/20240802/peskov-1963662306.html

Дульцевы не виделись с детьми, находясь в тюрьме в Словении, заявил Песков

Дульцевы не виделись с детьми, находясь в тюрьме в Словении, заявил Песков - РИА Новости, 02.08.2024

Дульцевы не виделись с детьми, находясь в тюрьме в Словении, заявил Песков

Когда семья Дульцевых находилась в тюрьме в Словении, они были лишены возможности видеть детей, была угроза лишения родительских прав, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T13:08

2024-08-02T13:08

2024-08-02T13:08

словения

россия

дмитрий песков

в мире

обмен заключенными между россией и западом

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Когда семья Дульцевых находилась в тюрьме в Словении, они были лишены возможности видеть детей, была угроза лишения родительских прав, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Когда эти нелегалы (Дульцевы – ред.) сидели в тюрьме, они были лишены возможности постоянно видеть своих детей и с определенной периодичностью, но не так часто, как хотелось бы, им детей показывали, но постоянно у них не было такой возможности. Была реальная угроза, если бы они там остались, лишения родительских прав", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240802/peskov-1963660259.html

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словения, россия, дмитрий песков, в мире, обмен заключенными между россией и западом