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Дульцевы не виделись с детьми, находясь в тюрьме в Словении, заявил Песков - РИА Новости, 02.08.2024
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13:08 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/peskov-1963662306.html
Дульцевы не виделись с детьми, находясь в тюрьме в Словении, заявил Песков
Дульцевы не виделись с детьми, находясь в тюрьме в Словении, заявил Песков - РИА Новости, 02.08.2024
Дульцевы не виделись с детьми, находясь в тюрьме в Словении, заявил Песков
Когда семья Дульцевых находилась в тюрьме в Словении, они были лишены возможности видеть детей, была угроза лишения родительских прав, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T13:08
2024-08-02T13:08
словения
россия
дмитрий песков
в мире
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Когда семья Дульцевых находилась в тюрьме в Словении, они были лишены возможности видеть детей, была угроза лишения родительских прав, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Когда эти нелегалы (Дульцевы – ред.) сидели в тюрьме, они были лишены возможности постоянно видеть своих детей и с определенной периодичностью, но не так часто, как хотелось бы, им детей показывали, но постоянно у них не было такой возможности. Была реальная угроза, если бы они там остались, лишения родительских прав", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240802/peskov-1963660259.html
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словения, россия, дмитрий песков, в мире, обмен заключенными между россией и западом
Словения, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Обмен заключенными между Россией и Западом
Дульцевы не виделись с детьми, находясь в тюрьме в Словении, заявил Песков

Песков: Дульцевы не могли видеться с детьми, находясь в тюрьме в Словении

© РИА Новости / Кирилл ЗыковОсвобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Когда семья Дульцевых находилась в тюрьме в Словении, они были лишены возможности видеть детей, была угроза лишения родительских прав, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Когда эти нелегалы (Дульцевы – ред.) сидели в тюрьме, они были лишены возможности постоянно видеть своих детей и с определенной периодичностью, но не так часто, как хотелось бы, им детей показывали, но постоянно у них не было такой возможности. Была реальная угроза, если бы они там остались, лишения родительских прав", - сказал Песков журналистам.
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве. 1 августа в Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии) - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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СловенияРоссияДмитрий ПесковВ миреОбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
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