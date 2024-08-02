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Дульцевы не виделись с детьми, находясь в тюрьме в Словении, заявил Песков
Дульцевы не виделись с детьми, находясь в тюрьме в Словении, заявил Песков - РИА Новости, 02.08.2024
Дульцевы не виделись с детьми, находясь в тюрьме в Словении, заявил Песков
Когда семья Дульцевых находилась в тюрьме в Словении, они были лишены возможности видеть детей, была угроза лишения родительских прав, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T13:08
2024-08-02T13:08
2024-08-02T13:08
словения
россия
дмитрий песков
в мире
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Когда семья Дульцевых находилась в тюрьме в Словении, они были лишены возможности видеть детей, была угроза лишения родительских прав, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Когда эти нелегалы (Дульцевы – ред.) сидели в тюрьме, они были лишены возможности постоянно видеть своих детей и с определенной периодичностью, но не так часто, как хотелось бы, им детей показывали, но постоянно у них не было такой возможности. Была реальная угроза, если бы они там остались, лишения родительских прав", - сказал Песков журналистам.
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словения, россия, дмитрий песков, в мире, обмен заключенными между россией и западом
Словения, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Обмен заключенными между Россией и Западом
Дульцевы не виделись с детьми, находясь в тюрьме в Словении, заявил Песков
Песков: Дульцевы не могли видеться с детьми, находясь в тюрьме в Словении