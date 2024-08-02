Песков рассказал, когда дети вернувшихся в Россию узнали, что они русские
Дети вернувшихся при обмене россиян узнали о национальности при вылете из Анкары
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкОсвобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве. 1 августа в Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии)
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве. 1 августа в Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии)
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Дети россиян, вернувшихся в РФ в рамках обмена, узнали, что они русские только при вылете самолета из Анкары, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Дети нелегалов-разведчиков, которые вчера прилетели, узнали, что они русские, только когда самолет взлетел из Анкары. До этого они не знали, что они русские, что они имеют отношение к нашей стране", - сказал Песков журналистам.
В ФСБ России в четверг сообщили, что в РФ возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в США вернулись трое граждан этой страны - Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента