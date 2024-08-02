https://ria.ru/20240802/peskov-1963658628.html
В Кремле объяснили разницу переговоров по обмену заключенными и по Украине
В Кремле объяснили разницу переговоров по обмену заключенными и по Украине - РИА Новости, 02.08.2024
В Кремле объяснили разницу переговоров по обмену заключенными и по Украине
Переговорный процесс по обмену заключенными и украинский вопрос являются разными направлениями работы, там другие принципы, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:59
2024-08-02T12:59
2024-08-02T13:18
украина
обмен заключенными между россией и западом
дмитрий песков
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Переговорный процесс по обмену заключенными и украинский вопрос являются разными направлениями работы, там другие принципы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В пятницу журналисты задали ему вопрос, является ли состоявшийся обмен заключенными между РФ и Западом признаком того, что Москва может пойти на какие-либо компромиссы по Украине."Это разные направления работы и совершенно разные ситуации... Эта работа, которая велась по линии ФСБ и ЦРУ требовала очень сложных переговоров, составления очень сложных, филигранных цепочек, вовлеченности целого ряда стран. Но, если говорить об Украине и о более комплексных международных проблемах, это совсем другое дело. Там совсем другие принципы. Это принципы национальных интересов нашей страны, интересы национальной безопасности. Работа там ведется чуть-чуть в другом режиме и по другим принципам", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240802/kreml-1963656612.html
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украина, обмен заключенными между россией и западом, дмитрий песков, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральное разведывательное управление (цру)
Украина, Обмен заключенными между Россией и Западом, Дмитрий Песков, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В Кремле объяснили разницу переговоров по обмену заключенными и по Украине
Песков: обмен заключенными украинский вопрос — разные направления работы