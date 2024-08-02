https://ria.ru/20240802/peskov-1963658628.html

В Кремле объяснили разницу переговоров по обмену заключенными и по Украине

В Кремле объяснили разницу переговоров по обмену заключенными и по Украине - РИА Новости, 02.08.2024

В Кремле объяснили разницу переговоров по обмену заключенными и по Украине

Переговорный процесс по обмену заключенными и украинский вопрос являются разными направлениями работы, там другие принципы, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:59

2024-08-02T12:59

2024-08-02T13:18

украина

обмен заключенными между россией и западом

дмитрий песков

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Переговорный процесс по обмену заключенными и украинский вопрос являются разными направлениями работы, там другие принципы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В пятницу журналисты задали ему вопрос, является ли состоявшийся обмен заключенными между РФ и Западом признаком того, что Москва может пойти на какие-либо компромиссы по Украине."Это разные направления работы и совершенно разные ситуации... Эта работа, которая велась по линии ФСБ и ЦРУ требовала очень сложных переговоров, составления очень сложных, филигранных цепочек, вовлеченности целого ряда стран. Но, если говорить об Украине и о более комплексных международных проблемах, это совсем другое дело. Там совсем другие принципы. Это принципы национальных интересов нашей страны, интересы национальной безопасности. Работа там ведется чуть-чуть в другом режиме и по другим принципам", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240802/kreml-1963656612.html

украина

россия

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украина, обмен заключенными между россией и западом, дмитрий песков, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральное разведывательное управление (цру)