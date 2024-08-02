https://ria.ru/20240802/peskov-1963656452.html
Кремль раскрыл детали обмена заключенными со странами Запада
Кремль раскрыл детали обмена заключенными со странами Запада - РИА Новости, 02.08.2024
Кремль раскрыл детали обмена заключенными со странами Запада
Переговоры по обмену заключенными между Россией и странами Запада шли главным образом по линии ФСБ и ЦРУ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:57
2024-08-02T12:57
2024-08-02T14:08
россия
сша
германия
дмитрий песков
владимир путин
владислав клюшин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Переговоры по обмену заключенными между Россией и странами Запада шли главным образом по линии ФСБ и ЦРУ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ. Это была главная линия, по которой достигалась договоренность. <...> Вся внутренняя кухня этих переговоров, безусловно, не может быть публичной", — уточнил представитель Кремля.Он также рассказал о некоторых из участников обмена. Так, нелегалы Артем и Анна Дульцевы, находясь в заключении в Словении, не могли постоянно быть рядом со своими детьми.Песков отметил, что если бы Дульцевы не вернулись в Россию, существовала реальная угроза, что в Словении их лишат родительских прав. Их дети узнали, что они русские, только когда самолет взлетел из Анкары."Когда дети спустились по трапу самолета — они по-русски не говорят, и, собственно, их Путин поприветствовал по-испански, он сказал buenas noches (спокойной ночи. — Прим. ред.). Это, кстати, слышно на камере на съемках. <...> Дети нелегалов спрашивали, кто это такой их встречает, они даже не знали, кто такой Путин", — рассказал пресс-секретарь президента.Кроме того, Песков сообщил, что американская сторона пыталась воздействовать на одного из заключенных в США сотрудников ГРУ через его отца. Им разрешили созвониться, но отец, вопреки тому, что от него ждали, сказал: "Сын, ты все правильно делаешь".Пресс-секретарь также ответил на вопрос, почему президент лично приехал в аэропорт."Это очень важно. Это дань тем людям, которые служат своей стране, которые после очень сложных испытаний получили возможность, благодаря очень напряженной работе многих-многих людей, <...> вернуться на свою родину", — сказал он.Также Кремль выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за участие в составлении сложной цепочки обмена заключенными.Обмен заключенными между Россией и ЗападомПервого августа на родину вернулись восемь граждан России, которые находились в заключении в странах Запада: Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.Как заявил источник в одном из компетентных ведомств, некоторых из них обвиняли в сотрудничестве с российской разведкой, но вина не была доказана.В аэропорту их встретил Владимир Путин и сообщил, что тех, кто имеет отношение к военной службе, представят к госнаградам.В свою очередь, на Запад вылетели граждане США, Германии, россияне и обладатели двойного гражданства. Они были осуждены по статьям в том числе о госизмене и призывах к экстремизму.Путин подписал указы о помиловании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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Путин встретил вернувшихся после обмена россиян
Путин встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета, передает корреспондент РИА Новости
2024-08-02T12:57
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россия, сша, германия, дмитрий песков, владимир путин, владислав клюшин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральное разведывательное управление (цру), нато, обмен заключенными между россией и западом
Россия, США, Германия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владислав Клюшин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Обмен заключенными между Россией и Западом
Кремль раскрыл детали обмена заключенными со странами Запада
Песков: переговоры по обмену заключенными велись по линии ФСБ и ЦРУ