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Космонавт Песков полетит на МКС на Crew Dragon в 2025 году - РИА Новости, 02.08.2024
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Наука
 
09:57 02.08.2024 (обновлено: 10:06 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/peskov-1963606685.html
Космонавт Песков полетит на МКС на Crew Dragon в 2025 году
Космонавт Песков полетит на МКС на Crew Dragon в 2025 году - РИА Новости, 02.08.2024
Космонавт Песков полетит на МКС на Crew Dragon в 2025 году
Российский космонавт Кирилл Песков полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon в феврале 2025 года, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T09:57
2024-08-02T10:06
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российский космонавт Кирилл Песков полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon в феврале 2025 года, сообщил "Роскосмос". "По сообщению НАСА, космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков полетит на МКС на корабле Crew Dragon в феврале 2025 года", - говорится в телеграм-канале госкорпорации. Отмечается, что его коллегами по экипажу станут астронавты НАСА Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси. Полёт пройдёт по соглашению о перекрёстных полётах "Роскосмоса" и НАСА, подчеркнули в госкорпорации. В июле медкомиссия допустила российских космонавтов Александра Горбунова и Кирилла Пескова до полёта на МКС на Crew Dragon. Горбунов, в соответствии с соглашением о перекрёстных полётах, отправится на станцию в составе миссии Crew-9 в августе, Песков - его дублёр в экипаже. Соглашение о перекрёстных полётах было подписано "Роскосмосом" и НАСА в июле 2022 года. Изначально оно предполагало полёты трёх российских и трёх американских кораблей. Однако затем программу продлили до 2025 года включительно. В НАСА заявляли, что хотели бы, чтобы соглашение действовало до окончания сроков работы МКС (РФ продлила работу своего сегмента до 2028 года, иностранные партнёры – до 2030-го).
https://ria.ru/20240218/kosmonavty-1928020489.html
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Наука, Космос - РИА Наука, Россия, НАСА, Роскосмос
Космонавт Песков полетит на МКС на Crew Dragon в 2025 году

"Роскосмос": российский космонавт Песков полетит на МКС в феврале 2025 года

© РИА Новости / NASA | Перейти в медиабанкАмериканский космический корабль Crew Dragon, установленный на стартовой площадке Launch Complex 39A на острове Уилсон во Флориде
Американский космический корабль Crew Dragon, установленный на стартовой площадке Launch Complex 39A на острове Уилсон во Флориде - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / NASA
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Американский космический корабль Crew Dragon, установленный на стартовой площадке Launch Complex 39A на острове Уилсон во Флориде. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российский космонавт Кирилл Песков полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon в феврале 2025 года, сообщил "Роскосмос".
"По сообщению НАСА, космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков полетит на МКС на корабле Crew Dragon в феврале 2025 года", - говорится в телеграм-канале госкорпорации.
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Отмечается, что его коллегами по экипажу станут астронавты НАСА Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси.
Полёт пройдёт по соглашению о перекрёстных полётах "Роскосмоса" и НАСА, подчеркнули в госкорпорации.
В июле медкомиссия допустила российских космонавтов Александра Горбунова и Кирилла Пескова до полёта на МКС на Crew Dragon. Горбунов, в соответствии с соглашением о перекрёстных полётах, отправится на станцию в составе миссии Crew-9 в августе, Песков - его дублёр в экипаже.
Соглашение о перекрёстных полётах было подписано "Роскосмосом" и НАСА в июле 2022 года. Изначально оно предполагало полёты трёх российских и трёх американских кораблей. Однако затем программу продлили до 2025 года включительно. В НАСА заявляли, что хотели бы, чтобы соглашение действовало до окончания сроков работы МКС (РФ продлила работу своего сегмента до 2028 года, иностранные партнёры – до 2030-го).
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