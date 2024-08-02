https://ria.ru/20240802/peskov-1963606685.html

Космонавт Песков полетит на МКС на Crew Dragon в 2025 году

Космонавт Песков полетит на МКС на Crew Dragon в 2025 году - РИА Новости, 02.08.2024

Космонавт Песков полетит на МКС на Crew Dragon в 2025 году

Российский космонавт Кирилл Песков полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon в феврале 2025 года, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T09:57

2024-08-02T09:57

2024-08-02T10:06

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российский космонавт Кирилл Песков полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon в феврале 2025 года, сообщил "Роскосмос". "По сообщению НАСА, космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков полетит на МКС на корабле Crew Dragon в феврале 2025 года", - говорится в телеграм-канале госкорпорации. Отмечается, что его коллегами по экипажу станут астронавты НАСА Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси. Полёт пройдёт по соглашению о перекрёстных полётах "Роскосмоса" и НАСА, подчеркнули в госкорпорации. В июле медкомиссия допустила российских космонавтов Александра Горбунова и Кирилла Пескова до полёта на МКС на Crew Dragon. Горбунов, в соответствии с соглашением о перекрёстных полётах, отправится на станцию в составе миссии Crew-9 в августе, Песков - его дублёр в экипаже. Соглашение о перекрёстных полётах было подписано "Роскосмосом" и НАСА в июле 2022 года. Изначально оно предполагало полёты трёх российских и трёх американских кораблей. Однако затем программу продлили до 2025 года включительно. В НАСА заявляли, что хотели бы, чтобы соглашение действовало до окончания сроков работы МКС (РФ продлила работу своего сегмента до 2028 года, иностранные партнёры – до 2030-го).

https://ria.ru/20240218/kosmonavty-1928020489.html

https://ria.ru/20231228/roskosmos-1918637026.html

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