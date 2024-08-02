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Экс-замкомандира дивизии Пешкова арестовали за растрату - РИА Новости, 02.08.2024
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18:07 02.08.2024 (обновлено: 23:59 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/peshkov-1963749028.html
Экс-замкомандира дивизии Пешкова арестовали за растрату
Экс-замкомандира дивизии Пешкова арестовали за растрату - РИА Новости, 02.08.2024
Экс-замкомандира дивизии Пешкова арестовали за растрату
Бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковник Дмитрий Пешков арестован по делу о присвоении или растрате, сказано в картотеке 2-го РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T18:07
2024-08-02T23:59
происшествия
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковник Дмитрий Пешков арестован по делу о присвоении или растрате, сказано в картотеке 2-го Западного окружного суда.Там указано, что 235-й Гарнизонный военный суд по ходатайству следователя отправил полковника под арест, а затем продлил ему срок содержания под стражей. Ему вменяется статья 160 УК РФ (Присвоение или растрата)."Судебный акт об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставлен без изменения", - сказано в карточке дела.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Экс-замкомандира дивизии Пешкова арестовали за растрату

Полковника Пешкова обвинили в растратах при поставках пайков в зону СВО

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковник Дмитрий Пешков арестован по делу о присвоении или растрате, сказано в картотеке 2-го Западного окружного суда.
Там указано, что 235-й Гарнизонный военный суд по ходатайству следователя отправил полковника под арест, а затем продлил ему срок содержания под стражей. Ему вменяется статья 160 УК РФ (Присвоение или растрата).
"Судебный акт об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставлен без изменения", - сказано в карточке дела.
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