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Убийство Хании сорвало переговоры о перемирии в Газе, пишут СМИ

Убийство Хании сорвало переговоры о перемирии в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2024

Убийство Хании сорвало переговоры о перемирии в Газе, пишут СМИ

Контакты между египетскими и катарскими посредниками с Израилем в рамках переговоров о перемирии в секторе Газа полностью прекратились после убийства главы... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:28

2024-08-02T16:28

2024-08-02T17:33

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МАДРИД, 2 авг — РИА Новости. Контакты между египетскими и катарскими посредниками с Израилем в рамках переговоров о перемирии в секторе Газа полностью прекратились после убийства главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, передает новостное агентство EFE с ссылкой на египетские источники в органах безопасности. По информации СМИ, посредники и представители других стран уверены, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху хочет "остановить любую попытку прекратить войну и подписать соглашение о перемирии". Они также обвинили его в "совершении преступлений и массовых убийств каждый раз, когда достигается прогресс на переговорах". В минувшую среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за убийство на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Миссия Ирана при ООН объявила, что Тегеран ответит на убийство главы политбюро ХАМАС спецоперациями, призванными вызвать "глубокое раскаяние" у преступника. МИД республики возложил ответственность за удар на Израиль. При этом в Тегеране назвали США соучастником убийства. Как заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, Израиль "подготовил почву для своего сурового наказания", ликвидировав Ханию, который находился в республике в качестве гостя.В Тель-Авиве отказались комментировать инцидент. При этом Jerusalem Post писала, что власти еврейского государства поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и непричастны к ней.Премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани после убийства Хании заявил о невозможности вести переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, если одна из сторон при этом "убивает другую".

https://ria.ru/20240802/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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