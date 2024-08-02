Рейтинг@Mail.ru
Убийство Хании сорвало переговоры о перемирии в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 02.08.2024 (обновлено: 17:33 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/peregovory-1963722568.html
Убийство Хании сорвало переговоры о перемирии в Газе, пишут СМИ
Убийство Хании сорвало переговоры о перемирии в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2024
Убийство Хании сорвало переговоры о перемирии в Газе, пишут СМИ
Контакты между египетскими и катарскими посредниками с Израилем в рамках переговоров о перемирии в секторе Газа полностью прекратились после убийства главы... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:28
2024-08-02T17:33
в мире
цены на нефть
израиль
иран
тегеран (город)
исмаил хания
биньямин нетаньяху
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963739472_0:36:3074:1765_1920x0_80_0_0_d5d83b5f3dc2039009f6adee527b42b5.jpg
МАДРИД, 2 авг — РИА Новости. Контакты между египетскими и катарскими посредниками с Израилем в рамках переговоров о перемирии в секторе Газа полностью прекратились после убийства главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, передает новостное агентство EFE с ссылкой на египетские источники в органах безопасности. По информации СМИ, посредники и представители других стран уверены, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху хочет "остановить любую попытку прекратить войну и подписать соглашение о перемирии". Они также обвинили его в "совершении преступлений и массовых убийств каждый раз, когда достигается прогресс на переговорах". В минувшую среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за убийство на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Миссия Ирана при ООН объявила, что Тегеран ответит на убийство главы политбюро ХАМАС спецоперациями, призванными вызвать "глубокое раскаяние" у преступника. МИД республики возложил ответственность за удар на Израиль. При этом в Тегеране назвали США соучастником убийства. Как заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, Израиль "подготовил почву для своего сурового наказания", ликвидировав Ханию, который находился в республике в качестве гостя.В Тель-Авиве отказались комментировать инцидент. При этом Jerusalem Post писала, что власти еврейского государства поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и непричастны к ней.Премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани после убийства Хании заявил о невозможности вести переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, если одна из сторон при этом "убивает другую".
https://ria.ru/20240802/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html
израиль
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963739472_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_93c751ba5e8a355809eee4e35a567b09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, израиль, иран, тегеран (город), исмаил хания, биньямин нетаньяху, али хаменеи, хамас, оон, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Цены на нефть, Израиль, Иран, Тегеран (город), Исмаил Хания, Биньямин Нетаньяху, Али Хаменеи, ХАМАС, ООН, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Убийство Хании сорвало переговоры о перемирии в Газе, пишут СМИ

EFE: Египет и Катар прервали переговоры с Израилем по Газе после убийства Хании

© AP Photo / Vahid SalemiЦеремония прощания с главой политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Церемония прощания с главой политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Церемония прощания с главой политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Читать ria.ru в
МАДРИД, 2 авг — РИА Новости. Контакты между египетскими и катарскими посредниками с Израилем в рамках переговоров о перемирии в секторе Газа полностью прекратились после убийства главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, передает новостное агентство EFE с ссылкой на египетские источники в органах безопасности.
По информации СМИ, посредники и представители других стран уверены, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху хочет "остановить любую попытку прекратить войну и подписать соглашение о перемирии". Они также обвинили его в "совершении преступлений и массовых убийств каждый раз, когда достигается прогресс на переговорах".
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В минувшую среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за убийство на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
Миссия Ирана при ООН объявила, что Тегеран ответит на убийство главы политбюро ХАМАС спецоперациями, призванными вызвать "глубокое раскаяние" у преступника. МИД республики возложил ответственность за удар на Израиль. При этом в Тегеране назвали США соучастником убийства. Как заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, Израиль "подготовил почву для своего сурового наказания", ликвидировав Ханию, который находился в республике в качестве гостя.
В Тель-Авиве отказались комментировать инцидент. При этом Jerusalem Post писала, что власти еврейского государства поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и непричастны к ней.
Премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани после убийства Хании заявил о невозможности вести переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, если одна из сторон при этом "убивает другую".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
На Голанских высотах разгорается третья мировая
29 июля, 08:00
 
В миреЦены на нефтьИзраильИранТегеран (город)Исмаил ХанияБиньямин НетаньяхуАли ХаменеиХАМАСООНУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала