Убийство Хании сорвало переговоры о перемирии в Газе, пишут СМИ
EFE: Египет и Катар прервали переговоры с Израилем по Газе после убийства Хании
© AP Photo / Vahid SalemiЦеремония прощания с главой политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Церемония прощания с главой политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
МАДРИД, 2 авг — РИА Новости. Контакты между египетскими и катарскими посредниками с Израилем в рамках переговоров о перемирии в секторе Газа полностью прекратились после убийства главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, передает новостное агентство EFE с ссылкой на египетские источники в органах безопасности.
По информации СМИ, посредники и представители других стран уверены, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху хочет "остановить любую попытку прекратить войну и подписать соглашение о перемирии". Они также обвинили его в "совершении преступлений и массовых убийств каждый раз, когда достигается прогресс на переговорах".
Миссия Ирана при ООН объявила, что Тегеран ответит на убийство главы политбюро ХАМАС спецоперациями, призванными вызвать "глубокое раскаяние" у преступника. МИД республики возложил ответственность за удар на Израиль. При этом в Тегеране назвали США соучастником убийства. Как заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, Израиль "подготовил почву для своего сурового наказания", ликвидировав Ханию, который находился в республике в качестве гостя.
В Тель-Авиве отказались комментировать инцидент. При этом Jerusalem Post писала, что власти еврейского государства поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и непричастны к ней.
Премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани после убийства Хании заявил о невозможности вести переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, если одна из сторон при этом "убивает другую".
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