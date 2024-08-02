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Пентагон не общался с Ираном по предотвращению эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.08.2024
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20:32 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/pentagon-1963774786.html
Пентагон не общался с Ираном по предотвращению эскалации на Ближнем Востоке
Пентагон не общался с Ираном по предотвращению эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.08.2024
Пентагон не общался с Ираном по предотвращению эскалации на Ближнем Востоке
Министерство обороны США не контактировало с иранскими коллегами на тему предотвращения эскалации на Ближнем Востоке, заявила в пятницу заместитель официального РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T20:32
2024-08-02T20:32
в мире
израиль
иран
сша
исмаил хания
ллойд остин
михаил богданов
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Министерство обороны США не контактировало с иранскими коллегами на тему предотвращения эскалации на Ближнем Востоке, заявила в пятницу заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Мне нечего сообщить со стороны министерства", - ответила Сингх на соответствующий вопрос. Она подчеркнула, что Вашингтон стоит на стороне Израиля в вопросах защиты страны, а по ситуации на Ближнем Востоке находится в контакте с партнерами и союзниками. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
https://ria.ru/20240802/khaniya-1963696894.html
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в мире, израиль, иран, сша, исмаил хания, ллойд остин, михаил богданов, министерство обороны сша, хамас, оон, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, ближний восток
В мире, Израиль, Иран, США, Исмаил Хания, Ллойд Остин, Михаил Богданов, Министерство обороны США, ХАМАС, ООН, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Ближний Восток
Пентагон не общался с Ираном по предотвращению эскалации на Ближнем Востоке

МО США не общалось с Ираном по предотвращению эскалации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Министерство обороны США не контактировало с иранскими коллегами на тему предотвращения эскалации на Ближнем Востоке, заявила в пятницу заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«
"Мне нечего сообщить со стороны министерства", - ответила Сингх на соответствующий вопрос.
Портрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Ханию убил Израиль, получив "зеленый свет" от США, заявила разведка Ирана
Вчера, 14:43
Она подчеркнула, что Вашингтон стоит на стороне Израиля в вопросах защиты страны, а по ситуации на Ближнем Востоке находится в контакте с партнерами и союзниками.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
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Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильИранСШАИсмаил ХанияЛлойд ОстинМихаил БогдановМинистерство обороны СШАХАМАСООНУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеБлижний Восток
 
 
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