https://ria.ru/20240802/opros-1963703875.html

Опрос показал, как украинцы оценивают деятельность Рады и правительства

Опрос показал, как украинцы оценивают деятельность Рады и правительства - РИА Новости, 02.08.2024

Опрос показал, как украинцы оценивают деятельность Рады и правительства

Жители Украины за последний год хуже всего оценивают деятельность парламента и правительства, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:16

2024-08-02T15:16

2024-08-02T15:16

украина

владимир зеленский

юлия тимошенко

партия "батькивщина"

верховная рада украины

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Жители Украины за последний год хуже всего оценивают деятельность парламента и правительства, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Опрос проводился с 8 по 25 мая методом телефонных интервью. В нем участвовало 2508 респондентов. На вопрос, как бы оценили деятельность Верховной рады за последний год, 33% респондентов ответили, что очень плохо, 31% - плохо, 25% - ни плохо, ни хорошо, 7%- хорошо, 1% - очень хорошо, остальные не определились. Деятельность кабмина плохо оценивают 27%, очень плохо – 23, ни плохо, ни хорошо – 34%, хорошо – 13%, очень хорошо – 1%, остальные – не определились. Деятельность Владимира Зеленского 39% оценили как "хорошо" и "очень хорошо", 29% - как "плохо" и "очень плохо", еще 29% - "ни плохо, ни хорошо". Наивысший уровень доверия опрошенных сохраняется к ВСУ: им полностью доверяют и доверяют 91% респондентов; как доверяют, так и не доверяют 6%; не доверяют и полностью не доверяют 3%. Зеленскому не доверяют и полностью не доверяют 28% опрошенных, доверяют и полностью доверяют – 34 и 11% соответственно, 26% - как доверяют, так и не доверяют. Среди девяти политических партий, наиболее негативное отношение у жителей Украины к "Слуге народа", "Батькивщине" и запрещенной в стране "Оппозиционной платформе – За жизнь". К последней, согласно результатам опроса, очень негативно относится 71% респондентов, нейтрально – 19%, положительно – 4%. К партии Зеленского "Слуга народа" негативно относятся 48%, нейтрально – 32%, положительно – 13%. К партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" негативное отношение у 57%, нейтральное – у 31%, положительное – у 9%.

https://ria.ru/20240802/bolshinstvo-1963654442.html

https://ria.ru/20240607/ukraina-1951310207.html

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украина, владимир зеленский, юлия тимошенко, партия "батькивщина", верховная рада украины, вооруженные силы украины, в мире