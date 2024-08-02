https://ria.ru/20240802/opros-1963686941.html

Более половины украинцев выступают за переговоры, показал опрос

Более половины украинцев выступают за переговоры, показал опрос - РИА Новости, 02.08.2024

Более половины украинцев выступают за переговоры, показал опрос

Почти 60% украинцев считают, что Украина должна перейти к переговорам с Россией для урегулирования конфликта, свидетельствуют данные опроса, проведенного... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T14:12

2024-08-02T14:12

2024-08-02T14:12

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Почти 60% украинцев считают, что Украина должна перейти к переговорам с Россией для урегулирования конфликта, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Опрос проводился с 8 по 25 мая методом телефонных интервью. В нем участвовало 2508 респондентов. "Пятьдесят семь процентов считают, что Украина должна вступать в переговоры с Россией для попытки достижения мира, что является возвращением к результатам мая 2022 года, когда 59% заявляли о желании Украины вести переговоры", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте КМИС. По данным исследования, 38% опрошенных считают, что Украина не должна вступать в переговоры с РФ. Украинское издание "Зеркало недели" 15 июля опубликовало результаты опроса, согласно которому доля жителей Украины, готовых к мирным переговорам в Россией, достигла 44%. Накануне глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о необходимости скорейшего завершения украинского конфликта, выразив ожидание, что вторая конференция по Украине, которая может пройти в этом году, проложит путь к прекращению боевых действий. В последние дни представители киевского режима все чаще стали говорить о возможных переговорах и завершении конфликта, хотя раньше категорически выступали против этого. На этой неделе Зеленский в интервью французской газете Monde сказал о возможности начала переговоров с Россией без условия возврата территорий. Он также заявил, что территориальный вопрос должен решаться народом Украины на референдуме, а также, что это очень сложный вопрос. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20240725/kreml-1961924931.html

https://ria.ru/20240723/opros-1961444022.html

https://ria.ru/20240724/ukraina-1961702816.html

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в мире, украина, россия, кмис