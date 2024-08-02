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Опрос показал, что Трамп опережает Харрис на пять пунктов - РИА Новости, 02.08.2024
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10:08 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/opros-1963608667.html
Опрос показал, что Трамп опережает Харрис на пять пунктов
Опрос показал, что Трамп опережает Харрис на пять пунктов - РИА Новости, 02.08.2024
Опрос показал, что Трамп опережает Харрис на пять пунктов
Экс-президент США, кандидат от республиканцев на предстоящих в ноябре президентских выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп опережает вице-президента и... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T10:08
2024-08-02T10:08
в мире
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дональд трамп
камала харрис
джо байден
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Экс-президент США, кандидат от республиканцев на предстоящих в ноябре президентских выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп опережает вице-президента и возможного кандидата от демократов Камалу Харрис на 5 процентных пунктов среди вероятных избирателей, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports. Согласно результатам опроса, выбирая между Трампом и Харрис, 49% опрошенных отдали предпочтение республиканцу, а 44% - демократу. Еще 4% респондентов заявили, что проголосовали бы за другого кандидата, а 2% не смогли определиться со своим выбором. Опрос проводился 24-25 июля среди 2163 граждан США, которые заявили о намерении голосовать на президентских выборах. Погрешность составляет два процентных пункта. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул вице-президента США Камалу Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
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в мире, сша, огайо, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Огайо, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Опрос показал, что Трамп опережает Харрис на пять пунктов

Rasmussen Reports: Трамп опережает Харрис на пять процентных пунктов

© AP Photo / Nam Y. HuhКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Nam Y. Huh
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Экс-президент США, кандидат от республиканцев на предстоящих в ноябре президентских выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп опережает вице-президента и возможного кандидата от демократов Камалу Харрис на 5 процентных пунктов среди вероятных избирателей, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports.
Согласно результатам опроса, выбирая между Трампом и Харрис, 49% опрошенных отдали предпочтение республиканцу, а 44% - демократу. Еще 4% респондентов заявили, что проголосовали бы за другого кандидата, а 2% не смогли определиться со своим выбором.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Избрание Харрис может стать "последним вздохом" США, заявил Пушков
1 августа, 22:14
Опрос проводился 24-25 июля среди 2163 граждан США, которые заявили о намерении голосовать на президентских выборах. Погрешность составляет два процентных пункта.
Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул вице-президента США Камалу Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
Бывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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