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Опрос показал, что Трамп опережает Харрис на пять пунктов

Опрос показал, что Трамп опережает Харрис на пять пунктов - РИА Новости, 02.08.2024

Опрос показал, что Трамп опережает Харрис на пять пунктов

Экс-президент США, кандидат от республиканцев на предстоящих в ноябре президентских выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп опережает вице-президента и... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T10:08

2024-08-02T10:08

2024-08-02T10:08

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Экс-президент США, кандидат от республиканцев на предстоящих в ноябре президентских выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп опережает вице-президента и возможного кандидата от демократов Камалу Харрис на 5 процентных пунктов среди вероятных избирателей, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports. Согласно результатам опроса, выбирая между Трампом и Харрис, 49% опрошенных отдали предпочтение республиканцу, а 44% - демократу. Еще 4% респондентов заявили, что проголосовали бы за другого кандидата, а 2% не смогли определиться со своим выбором. Опрос проводился 24-25 июля среди 2163 граждан США, которые заявили о намерении голосовать на президентских выборах. Погрешность составляет два процентных пункта. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул вице-президента США Камалу Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.

https://ria.ru/20240801/pushkov-1963555144.html

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в мире, сша, огайо, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024