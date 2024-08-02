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В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:04 02.08.2024 (обновлено: 23:10 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/opasnost-1963794916.html
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.08.2024
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T23:04
2024-08-02T23:10
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он.
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курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Власти: в Курской области объявили опасность атаки БПЛА

© Depositphotos.com / ArtyomMirniy Курск
Курск - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Depositphotos.com / ArtyomMirniy
Курск . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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