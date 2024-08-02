https://ria.ru/20240802/opasnost-1963756940.html

Ракетная опасность в Белгороде продлилась 22 минуты

Ракетная опасность в Белгороде продлилась 22 минуты - РИА Новости, 02.08.2024

Ракетная опасность в Белгороде продлилась 22 минуты

Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T18:57

2024-08-02T18:57

2024-08-02T18:57

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

украина

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена в пятницу в 18.24 мск, через 22 минуты угрозу отменили. "Отбой ракетной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html

белгород

белгородский район

украина

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Наталья Макарова

белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия, украина, вооруженные силы украины