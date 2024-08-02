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Ракетная опасность в Белгороде продлилась 22 минуты
Ракетная опасность в Белгороде продлилась 22 минуты - РИА Новости, 02.08.2024
Ракетная опасность в Белгороде продлилась 22 минуты
Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T18:57
2024-08-02T18:57
2024-08-02T18:57
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена в пятницу в 18.24 мск, через 22 минуты угрозу отменили. "Отбой ракетной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ракетная опасность в Белгороде продлилась 22 минуты
Гладков сообщил об отмене ракетной опасности в Белгороде и Шебекинском округе