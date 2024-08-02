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Ракетная опасность в Белгороде продлилась 22 минуты - РИА Новости, 02.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:57 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/opasnost-1963756940.html
Ракетная опасность в Белгороде продлилась 22 минуты
Ракетная опасность в Белгороде продлилась 22 минуты - РИА Новости, 02.08.2024
Ракетная опасность в Белгороде продлилась 22 минуты
Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T18:57
2024-08-02T18:57
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена в пятницу в 18.24 мск, через 22 минуты угрозу отменили. "Отбой ракетной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.
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белгород
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
Ракетная опасность в Белгороде продлилась 22 минуты

Гладков сообщил об отмене ракетной опасности в Белгороде и Шебекинском округе

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ракетная опасность была объявлена в пятницу в 18.24 мск, через 22 минуты угрозу отменили.
«
"Отбой ракетной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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