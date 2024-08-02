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В Херсонской области отменили авиационную опасность
В Херсонской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 02.08.2024
В Херсонской области отменили авиационную опасность
Авиационная опасность в Херсонской области отменена, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T14:58
2024-08-02T14:58
2024-08-02T14:58
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Авиационная опасность в Херсонской области отменена, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Отбой авиационной опасности Херсонская область", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Херсонской области отменили авиационную опасность
Сальдо сообщил об отмене авиационной опасности в Херсонской области