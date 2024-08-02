Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/opasnost-1963699451.html
В Херсонской области отменили авиационную опасность
В Херсонской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 02.08.2024
В Херсонской области отменили авиационную опасность
Авиационная опасность в Херсонской области отменена, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T14:58
2024-08-02T14:58
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823712505_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_d55a608d4fdffc0d2422fe32896c125b.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Авиационная опасность в Херсонской области отменена, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Отбой авиационной опасности Херсонская область", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823712505_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_f51bd6f98e9159f23babb012be5b883a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , владимир сальдо, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Херсонской области отменили авиационную опасность

Сальдо сообщил об отмене авиационной опасности в Херсонской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Авиационная опасность в Херсонской области отменена, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Отбой авиационной опасности Херсонская область", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала