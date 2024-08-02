https://ria.ru/20240802/opasnost-1963609586.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.08.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T10:17
2024-08-02T10:17
2024-08-02T10:17
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее в пятницу несколько раз объявляли угрозу ракетных ударов. Первый раз она была объявлена около 7 утра (мск) на 9 минут, затем в 08:37 на 8 минут. Третий раз о ней сообщили в 09.52, через 9 минут был отбой тревоги. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
https://ria.ru/20240731/belgorodskij-1963067351.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность