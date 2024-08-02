https://ria.ru/20240802/opasnost-1963609586.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.08.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T10:17

2024-08-02T10:17

2024-08-02T10:17

происшествия

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее в пятницу несколько раз объявляли угрозу ракетных ударов. Первый раз она была объявлена около 7 утра (мск) на 9 минут, затем в 08:37 на 8 минут. Третий раз о ней сообщили в 09.52, через 9 минут был отбой тревоги. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.

https://ria.ru/20240731/belgorodskij-1963067351.html

белгородская область

белгород

белгородский район

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков