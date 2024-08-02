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В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.08.2024
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10:17 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/opasnost-1963609586.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.08.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T10:17
2024-08-02T10:17
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее в пятницу несколько раз объявляли угрозу ракетных ударов. Первый раз она была объявлена около 7 утра (мск) на 9 минут, затем в 08:37 на 8 минут. Третий раз о ней сообщили в 09.52, через 9 минут был отбой тревоги. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
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происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАрт-объект в городе Шебекино Белгородской области
Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее в пятницу несколько раз объявляли угрозу ракетных ударов. Первый раз она была объявлена около 7 утра (мск) на 9 минут, затем в 08:37 на 8 минут.
Третий раз о ней сообщили в 09.52, через 9 минут был отбой тревоги.
"Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
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ПроисшествияБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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