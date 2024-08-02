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Эксперт ООН: заморозка активов центробанков нарушает международное право - РИА Новости, 02.08.2024
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03:07 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/oon-1963579562.html
Эксперт ООН: заморозка активов центробанков нарушает международное право
Эксперт ООН: заморозка активов центробанков нарушает международное право - РИА Новости, 02.08.2024
Эксперт ООН: заморозка активов центробанков нарушает международное право
Активы центральных банков за рубежом обладают иммунитетом, а их замораживание или использование нарушают международное право, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T03:07
2024-08-02T03:07
россия
украина
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сергей лавров
оон
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ЖЕНЕВА, 2 авг - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Активы центральных банков за рубежом обладают иммунитетом, а их замораживание или использование нарушают международное право, заявила в интервью РИА Новости специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань. "В последние годы, к сожалению, наблюдается тенденция заморозки и использования ресурсов центральных банков либо государственных компаний Венесуэлы, Афганистана, Сирии, Российской Федерации со ссылкой либо на снятие иммунитета в связи с уголовным преследованием, либо квалификации государства в качестве спонсора терроризма, либо непризнанием результатов выборов в стране. Ни один из заявленных доводов не имеет оснований в международном праве", - отметила эксперт ООН. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Euroclear, по данным самой организации, уже заработал на российских активах, заблокированных в центральном депозитарии ценных бумаг из-за санкций ЕС, 4,4 миллиарда евро в 2023 году и 821 миллион евро в 2022 году. Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине. В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов РФ с целью закупки оружия для Киева воровскими действиями и предупредил, что Москва так или иначе ответит взаимностью. Совет ООН по правам человека (СПЧ) в 2014 году принял резолюцию, где говорится, что односторонние принудительные меры противоречат международному праву, той же резолюцией был учрежден мандат специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Специальные докладчики ООН - это независимые эксперты, назначенные СПЧ для выполнения исследований, разработке проектов документов и руководств, осуществлении страновых визитов и повышения уровня осведомленности в конкретной сфере, связанной с защитой прав человека.
https://ria.ru/20230917/konfiskatsiya-1896589883.html
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россия, украина, киев, елена довгань, жозеп боррель, сергей лавров, оон, евросоюз, g7
Россия, Украина, Киев, Елена Довгань, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, ООН, Евросоюз, G7
Эксперт ООН: заморозка активов центробанков нарушает международное право

Эксперт ООН: использование активов центробанков нарушает международное право

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 авг - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Активы центральных банков за рубежом обладают иммунитетом, а их замораживание или использование нарушают международное право, заявила в интервью РИА Новости специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань.
«
"В последние годы, к сожалению, наблюдается тенденция заморозки и использования ресурсов центральных банков либо государственных компаний Венесуэлы, Афганистана, Сирии, Российской Федерации со ссылкой либо на снятие иммунитета в связи с уголовным преследованием, либо квалификации государства в качестве спонсора терроризма, либо непризнанием результатов выборов в стране. Ни один из заявленных доводов не имеет оснований в международном праве", - отметила эксперт ООН.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Нашли "законный" способ. ЕС присваивает российские деньги
17 сентября 2023, 08:00
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Euroclear, по данным самой организации, уже заработал на российских активах, заблокированных в центральном депозитарии ценных бумаг из-за санкций ЕС, 4,4 миллиарда евро в 2023 году и 821 миллион евро в 2022 году.
Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине. В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов РФ с целью закупки оружия для Киева воровскими действиями и предупредил, что Москва так или иначе ответит взаимностью.
Совет ООН по правам человека (СПЧ) в 2014 году принял резолюцию, где говорится, что односторонние принудительные меры противоречат международному праву, той же резолюцией был учрежден мандат специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Специальные докладчики ООН - это независимые эксперты, назначенные СПЧ для выполнения исследований, разработке проектов документов и руководств, осуществлении страновых визитов и повышения уровня осведомленности в конкретной сфере, связанной с защитой прав человека.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
США требуют от Европы гарантий продолжения заморозки российских активов
26 июля, 21:50
 
РоссияУкраинаКиевЕлена ДовганьЖозеп БоррельСергей ЛавровООНЕвросоюзG7
 
 
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