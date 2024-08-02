Эксперт ООН: заморозка активов центробанков нарушает международное право
Эксперт ООН: использование активов центробанков нарушает международное право
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 2 авг - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Активы центральных банков за рубежом обладают иммунитетом, а их замораживание или использование нарушают международное право, заявила в интервью РИА Новости специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань.
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"В последние годы, к сожалению, наблюдается тенденция заморозки и использования ресурсов центральных банков либо государственных компаний Венесуэлы, Афганистана, Сирии, Российской Федерации со ссылкой либо на снятие иммунитета в связи с уголовным преследованием, либо квалификации государства в качестве спонсора терроризма, либо непризнанием результатов выборов в стране. Ни один из заявленных доводов не имеет оснований в международном праве", - отметила эксперт ООН.
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Euroclear, по данным самой организации, уже заработал на российских активах, заблокированных в центральном депозитарии ценных бумаг из-за санкций ЕС, 4,4 миллиарда евро в 2023 году и 821 миллион евро в 2022 году.
Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине. В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов РФ с целью закупки оружия для Киева воровскими действиями и предупредил, что Москва так или иначе ответит взаимностью.
Совет ООН по правам человека (СПЧ) в 2014 году принял резолюцию, где говорится, что односторонние принудительные меры противоречат международному праву, той же резолюцией был учрежден мандат специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Специальные докладчики ООН - это независимые эксперты, назначенные СПЧ для выполнения исследований, разработке проектов документов и руководств, осуществлении страновых визитов и повышения уровня осведомленности в конкретной сфере, связанной с защитой прав человека.