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В Омске задержали мужчину, планировавшего воевать на стороне ВСУ
В Омске задержали мужчину, планировавшего воевать на стороне ВСУ - РИА Новости, 02.08.2024
В Омске задержали мужчину, планировавшего воевать на стороне ВСУ
Силовики задержали жителя Омска, который получил от террористов задание собирать сведения о военных объектах и планировал уехать на Украину воевать против ВС... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T14:20
2024-08-02T14:20
2024-08-02T14:20
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ОМСК, 2 авг - РИА Новости. Силовики задержали жителя Омска, который получил от террористов задание собирать сведения о военных объектах и планировал уехать на Украину воевать против ВС РФ, сообщает пресс-служба УФСБ по области. По этим данным, 22-летний сторонник украинских террористических организаций "выражал намерение пополнить ряды вооружённых украинских формирований с целью ведения боевых действий на территории Украины против Вооруженных сил РФ", для чего "планировал направить анкеты для вступления в ряды запрещенных в РФ террористических организаций". Также по Telegram он контактировал с куратором, "от которого получил задание собирать информацию о военных объектах и предприятиях оборонно-промышленного комплекса", отмечают в УФСБ. Кроме того, установлена причастность фигуранта к оправданию в интернете деятельности украинских террористических структур. "В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за публичные призыв к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)", - отмечается в релизе.
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происшествия, россия, украина, омск, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Украина, Омск, Вооруженные силы Украины
В Омске задержали мужчину, планировавшего воевать на стороне ВСУ
Жителя Омска задержали за попытку шпионажа за военными объектами
ОМСК, 2 авг - РИА Новости. Силовики задержали жителя Омска, который получил от террористов задание собирать сведения о военных объектах и планировал уехать на Украину воевать против ВС РФ, сообщает пресс-служба УФСБ по области.
По этим данным, 22-летний сторонник украинских террористических организаций "выражал намерение пополнить ряды вооружённых украинских формирований с целью ведения боевых действий на территории Украины против Вооруженных сил РФ", для чего "планировал направить анкеты для вступления в ряды запрещенных в РФ террористических организаций".
Также по Telegram он контактировал с куратором, "от которого получил задание собирать информацию о военных объектах и предприятиях оборонно-промышленного комплекса", отмечают в УФСБ. Кроме того, установлена причастность фигуранта к оправданию в интернете деятельности украинских террористических структур.
"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за публичные призыв к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)", - отмечается в релизе.