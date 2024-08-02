https://ria.ru/20240802/olimpiada-1963556850.html

Олимпиада закрывается — всех тошнит

Олимпиада закрывается — всех тошнит - РИА Новости, 02.08.2024

Олимпиада закрывается — всех тошнит

Эммануэль Макрон — лихач и враль. По соцсетям расходились видео с триатлонистом, которого в буквальном смысле вывернуло после заплыва в речке-вонючке, пардон, в РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T08:00

2024-08-02T08:00

2024-08-02T08:02

спорт

олимпийские игры

лозанна

сена (река)

франция

симона байлз

эммануэль макрон

международный олимпийский комитет (мок)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963511360_0:16:1792:1024_1920x0_80_0_0_5684c24256ee744339a49d310d746e8a.jpg

Эммануэль Макрон — лихач и враль. По соцсетям расходились видео с триатлонистом, которого в буквальном смысле вывернуло после заплыва в речке-вонючке, пардон, в Сене. А целая Симона Байлз — американская гимнастка, чемпионка и просто яркая девушка, пусть и с повышенным уровнем тревожности психики, — объясняла хейтерам, что волосы у нее пушатся, поскольку в автобусе сборной сломан "кондей", а так-то она прическу сделала. Ну а атлетки из Австралии договаривались, в какой очереди принимать душ (всего две кабинки, а в столице ОИ-2024 жара страшная, и надо бы смывать пот, а не благоухать телесными соками а-ля франсез). Президент же Франции в это время без дела не сидел и строчил в соцсетях следующее: "Благодаря масштабным инвестициям со стороны государства, включая Париж и Валь‑де‑Марн, мы за четыре года достигли невозможного: спустя сто лет в Сене можно плавать. Замечательное наследие для жителей Иль‑де‑Франс, которые смогут купаться, и для биоразнообразия".В принципе, на этой жизнеутверждающей ноте послания хозяина Елисейского дворца можно было и ставить точку (умри, но лучшую иллюстрацию полной потери связи с реальностью найти невозможно), однако жизнь Жез-Олимпик (Jeux Olympiques), как их называют во Франции, пробила новое дно.Боксер, представившийся женщиной и на этом основании допущенный к состязанию в соответствующей весовой категории, на 46-й секунде поединка разбил нос итальянской сопернице — и был признан победителем этого состязания.Даже британская "Гардиан", завзятая защитница гендерно-флюидной повестки, не выдержала и возмутилась. "Решение о допуске Имана (Иманы?) Келифа (Келиф?) к женским состязаниям по боксу может выглядеть противоречиво".Дело в том, что Международная ассоциация бокса (ИБА), которая и регулирует участие атлетов в состязаниях, Келифа (Келифу?) до ринга женского не допустила. Поскольку выяснилось, что слова Имана (Иманы?) о том, что он — это, вообще-то, "она", были опровергнуты его собственным набором хромосом. Говорить — это одно, а вот исхитриться и вместо Y-хромосомы имплантировать себе вторую X-хромосому Иману не удалось. Как он ни старался.На помощь пришел МОК, который вместо того, чтобы отказать Иману во взаимности, вывел ИБА с олимпийского ринга. Люди из Лозанны посчитали, что они достаточно компетентны, чтобы рулить боксерскими поединками. Помимо Имана/Иманы, выступающего под флагом Алжира, схожая ситуация сложилась и с боксером из Тайваня.Оцените красоту апперкота МОК: он официально признал еще год назад, что оба боксера не прошли проверку на гендерное соответствие, но все равно обоим разрешил публично избивать женщин (боксировать против них на ринге).Если и есть закрытая секта поклоняющихся "гендерно-флюидным" божкам, так это МОК. Если и есть "государство в государстве" с принципом полной экстерриториальности, то это тоже МОК.В Париже, где эти "властелины колец" обосновались на время проведения ОИ-2024 и Паралимпиады, ни одна живая душа не знает, где находится их штаб-квартира. Более того, практически все властные полномочия муниципального начальства столицы Франции МОК забрал себе. И он решает, например, позволить ли полиции, если та приезжает на вызов, войти на любой олимпийский объект. Правоохранителям требуется для этого особое разрешение.И именно МОК запретил, к примеру, прием банковских карт, если они не Visa, на тех же олимпийских объектах. Потому что эта самая Visa — крупный спонсор МОК.То есть тошнота с брызгами непереваренной пищи после заплыва для МОК и его Visa — это ОК и нормально, а вот расплатиться другой карточкой ты не моги.МОК ведет себя сейчас на Олимпиаде так, что помещик-крепостник рядом с людьми из Лозанны выглядит смесью вольтерьянца и карбонария.Что там полиция или упрямая Y-хромосома, не желающая покидать мужской организм? Это так, брызги шампанского.МОК может запретить (и запрещает весьма активно) использование любых названий, если и когда в слове будет обнаружен корень "олимп-". И плевать ему на то, что небольшое семейное предприятие "Олимпиады", работающее уже три десятка лет, не сможет выплатить "властелинам колец" штраф в десятки тысяч евро. Потому что все, что "олимп-" или "олимпиада", принадлежит МОК.МОК также имеет право запретить, к примеру, во время всего проведения ОИ продавать навынос жареный картофель в ломтиках. Потому что, согласно регламенту, который мало кто видел, только у людей из Лозанны есть право торговать едой навынос вблизи олимпийских объектов. Ресторатор, которому это заявили официально, сообщил, что "угрозы он не почувствовал, но помнит разговор до сих пор".Итак, между рвотными массами, исторгнутыми триатлонистом прямо на берег Сены, неконтролируемой пушистостью волос гимнастки Байлз, невозможностью погрызть жареный картофель в ломтиках есть нечто общее. Соединительный, так сказать, союз пяти колец, повешенный поначалу наоборот, низом вверх. У фиаско нынешних ОИ имеется начало, но позор все равно стремится к бесконечности.И нет, тут нет злорадства. У нас — лишь сочувствие к тем, кто этот ад оплатил из собственного кармана, к тем, кого лишили праздника спорта, сделав из него разъездное кабаре с "бородатыми женщинами", к тем, кого нагло обманули, посулив все самое хорошее, но кого оставили с грязной Сеной, расплатившись возможностью сломать нос. Только потому, что так захотел МОК. И его спонсоры. Деньги развращают. А такие колоссальные, какими ворочают люди из Лозанны, развращают колоссально.То, что мы не имеем к этой дурнопахнущей повестке никакого отношения, — наша большая удача. Везение. Шанс. Будем же его ценить!

https://rsport.ria.ru/20240801/triatlon-1963434790.html

https://rsport.ria.ru/20240801/olimpiada-1963549736.html

https://rsport.ria.ru/20240731/mok-1963176801.html

https://radiosputnik.ru/20240728/reklama-1962471929.html

https://rsport.ria.ru/20240801/otkrytie-1963504384.html

лозанна

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

спорт, олимпийские игры, лозанна, сена (река), франция, симона байлз, эммануэль макрон, международный олимпийский комитет (мок), аналитика