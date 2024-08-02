https://ria.ru/20240802/obstrel-1963786633.html

При обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

При обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 02.08.2024

При обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела Пантелеймоновки в ДНР украинскими войсками, кроме того, ВСУ в пятницу атаковали территорию республики 20... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T21:44

2024-08-02T21:44

2024-08-02T21:44

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

кировский район

донецк

денис пушилин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944862993_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_e2279796c1945e8a8e52816cf92e13d4.jpg

ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Пантелеймоновки в ДНР украинскими войсками, кроме того, ВСУ в пятницу атаковали территорию республики 20 раз, выпустив более пятидесяти боеприпасов, заявил глава региона Денис Пушилин. Ранее в пятницу сообщалось, что в результате атаки беспилотника ВСУ на Кировский район Донецка пострадали шесть человек. Кроме того, в результате ракетного обстрела Волновахи погиб мирный житель и пострадала пожилая женщина. В центре Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА пострадала женщина. "В поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа с применением противником ствольной артиллерии пострадал мужчина 1972 года рождения (состояние легкой степени тяжести)", - говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале. Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, вследствие обстрелов территории ДНР повреждения получили 18 жилых домостроений, три объекта гражданской инфраструктуры и четыре автомобиля, уточнил глава республики. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 20 вооруженных атак, выпущено более 50 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в т.ч. кассетного типа, ударные БПЛА", - добавил Пушилин.

https://ria.ru/20240802/podpole-1963771765.html

https://ria.ru/20240802/donbass-1963756256.html

донецкая народная республика

кировский район

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, кировский район, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины