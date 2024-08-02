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При обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 02.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:44 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/obstrel-1963786633.html
При обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 02.08.2024
При обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Пантелеймоновки в ДНР украинскими войсками, кроме того, ВСУ в пятницу атаковали территорию республики 20... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T21:44
2024-08-02T21:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
кировский район
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Пантелеймоновки в ДНР украинскими войсками, кроме того, ВСУ в пятницу атаковали территорию республики 20 раз, выпустив более пятидесяти боеприпасов, заявил глава региона Денис Пушилин. Ранее в пятницу сообщалось, что в результате атаки беспилотника ВСУ на Кировский район Донецка пострадали шесть человек. Кроме того, в результате ракетного обстрела Волновахи погиб мирный житель и пострадала пожилая женщина. В центре Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА пострадала женщина. "В поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа с применением противником ствольной артиллерии пострадал мужчина 1972 года рождения (состояние легкой степени тяжести)", - говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале. Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, вследствие обстрелов территории ДНР повреждения получили 18 жилых домостроений, три объекта гражданской инфраструктуры и четыре автомобиля, уточнил глава республики. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 20 вооруженных атак, выпущено более 50 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в т.ч. кассетного типа, ударные БПЛА", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20240802/podpole-1963771765.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, кировский район, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Кировский район, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
При обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Пушилин: при обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Пантелеймоновки в ДНР украинскими войсками, кроме того, ВСУ в пятницу атаковали территорию республики 20 раз, выпустив более пятидесяти боеприпасов, заявил глава региона Денис Пушилин.
Ранее в пятницу сообщалось, что в результате атаки беспилотника ВСУ на Кировский район Донецка пострадали шесть человек. Кроме того, в результате ракетного обстрела Волновахи погиб мирный житель и пострадала пожилая женщина. В центре Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА пострадала женщина.
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"В поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа с применением противником ствольной артиллерии пострадал мужчина 1972 года рождения (состояние легкой степени тяжести)", - говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале.
Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
Кроме того, вследствие обстрелов территории ДНР повреждения получили 18 жилых домостроений, три объекта гражданской инфраструктуры и четыре автомобиля, уточнил глава республики.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 20 вооруженных атак, выпущено более 50 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в т.ч. кассетного типа, ударные БПЛА", - добавил Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКировский районДонецкДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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