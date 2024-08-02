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Подполье сообщило об облавах и обысках со стороны СБУ в Николаеве
Подполье сообщило об облавах и обысках со стороны СБУ в Николаеве - РИА Новости, 02.08.2024
Подполье сообщило об облавах и обысках со стороны СБУ в Николаеве
В городе Николаеве и пригородах начались облавы и обыски силами ТЦК и СБУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T22:17
2024-08-02T22:17
2024-08-02T22:58
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
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николаевская область
сергей лебедев
служба безопасности украины
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. В городе Николаеве и пригородах начались облавы и обыски силами ТЦК и СБУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он отметил, что заходят в каждый дом, обыскивают подвалы и чердаки, людям угрожают оружием. В основном в облавах задействованы сотрудники полиции и ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), но также были замечены сотрудники СБУ. "Начались повальные облавы в пригороде. Сегодня трусили всю Пересадовку (село в пригороде Николаева - ред.). Искали шпионов, но больше "свежее мясо" для войны. Сейчас в Калиновке (Витовский район Николаевской области - ред.) идёт подомовой обход. Пошёл рейд по Жовтневому району Николаева", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240802/podpole-1963771765.html
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Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Украина, Николаевская область, Сергей Лебедев, Служба безопасности Украины
Подполье сообщило об облавах и обысках со стороны СБУ в Николаеве
Подполье: в Николаеве и пригородах начались повальные облавы и обыски силами СБУ