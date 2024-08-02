СМИ: США отправят на Ближний Восток дополнительные боевые самолеты
NYT: США отправят на Ближний Восток боевые самолеты для помощи Израилю
Американские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США отправят на Ближний Восток дополнительное число боевых самолетов для помощи Израилю в защите от Ирана, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
"США отправляют больше боевой авиации на Ближний Восток, заявляют чиновники", - говорится в публикации.
Указывается, что данное решение связано со стремлением Вашингтона помочь Израилю защититься от угроз со стороны Ирана, отправка планируется в ближайшие дни.
Ранее американский президент Джо Байден в телефонном разговоре обсудил с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху возможности оборонительных военных развертываний США для поддержки Израиля и подтвердил готовность Вашингтона помогать Израилю защищаться от всех угроз со стороны Ирана, палестинского движения ХАМАС, шиитского движения "Хезболлах" и правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов).
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
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1 августа, 22:28