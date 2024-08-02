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СМИ: Нетаньяху уполномочил израильских переговорщиков отправиться в Каир
СМИ: Нетаньяху уполномочил израильских переговорщиков отправиться в Каир - РИА Новости, 02.08.2024
СМИ: Нетаньяху уполномочил израильских переговорщиков отправиться в Каир
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уполномочил израильских переговорщиков отправиться вечером субботы в Каир для переговоров по сектору Газа, сообщает... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T21:48
2024-08-02T21:48
2024-08-02T21:48
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уполномочил израильских переговорщиков отправиться вечером субботы в Каир для переговоров по сектору Газа, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уполномочил израильских переговорщиков отправиться завтра вечером в Каир для продвижения соглашения о прекращении огня и освобождению заложников", - пишет издание. Ранее в пятницу новостное агентству EFE с ссылкой на египетские источники в органах безопасности сообщило, что контакты между египетскими и катарскими посредниками с Израилем в рамках переговоров о перемирии в секторе Газа "полностью прекратились" после убийства главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
https://ria.ru/20240802/bajden-1963768035.html
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в мире, израиль, каир (город), биньямин нетаньяху, исмаил хания, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Каир (город), Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Нетаньяху уполномочил израильских переговорщиков отправиться в Каир
ToI: Нетаньяху поручил переговорщикам поехать в Каир для диалога по Газе