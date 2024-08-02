https://ria.ru/20240802/netanjahu-1963787537.html

СМИ: Нетаньяху уполномочил израильских переговорщиков отправиться в Каир

СМИ: Нетаньяху уполномочил израильских переговорщиков отправиться в Каир - РИА Новости, 02.08.2024

СМИ: Нетаньяху уполномочил израильских переговорщиков отправиться в Каир

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уполномочил израильских переговорщиков отправиться вечером субботы в Каир для переговоров по сектору Газа, сообщает... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T21:48

2024-08-02T21:48

2024-08-02T21:48

в мире

израиль

каир (город)

биньямин нетаньяху

исмаил хания

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уполномочил израильских переговорщиков отправиться вечером субботы в Каир для переговоров по сектору Газа, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уполномочил израильских переговорщиков отправиться завтра вечером в Каир для продвижения соглашения о прекращении огня и освобождению заложников", - пишет издание. Ранее в пятницу новостное агентству EFE с ссылкой на египетские источники в органах безопасности сообщило, что контакты между египетскими и катарскими посредниками с Израилем в рамках переговоров о перемирии в секторе Газа "полностью прекратились" после убийства главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

https://ria.ru/20240802/bajden-1963768035.html

израиль

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в мире, израиль, каир (город), биньямин нетаньяху, исмаил хания, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году