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В Совфеде прокомментировали лишение неприкосновенности Савельева
В Совфеде прокомментировали лишение неприкосновенности Савельева - РИА Новости, 02.08.2024
В Совфеде прокомментировали лишение неприкосновенности Савельева
Генпрокуратура России представила в Совет Федерации копии материалов уголовного дела, они являются достаточным основанием для решения о лишении... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:33
2024-08-02T15:33
2024-08-02T15:33
россия
тульская область
дмитрий савельев
андрей клишас
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генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Генпрокуратура России представила в Совет Федерации копии материалов уголовного дела, они являются достаточным основанием для решения о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева, сообщил российский сенатор Андрей Клишас. Ранее глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с сенатора Дмитрия Савельева, он уже задержан. После чего официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов подтвердил агентству, что глава ведомства Игорь Краснов направил в Совфед представление о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева, подозреваемого в причастности к убийству. "Генеральный прокурор представил в Совет Федерации копии материалов уголовного дела, которые являются достаточным основанием для принятии соответствующего решения. Все требования законодательства при принятии Постановления были соблюдены", - написал Клишас в своем Telegram-канале. Он добавил, что СФ дал согласия на его задержание, привлечение в качестве обвиняемого, производство обыска и аресте. Савельев в Совете Федерации является сенатором от правительства Тульской области. До этого он был депутатом Госдумы шестого созыва, входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, тульская область, дмитрий савельев, андрей клишас, вячеслав тимченко, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, госдума рф, дело сенатора савельева
Россия, Тульская область, Дмитрий Савельев, Андрей Клишас, Вячеслав Тимченко, Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Дело сенатора Савельева
В Совфеде прокомментировали лишение неприкосновенности Савельева
Клишас: материалы дела стали основанием для лишения неприкосновенности Савельева