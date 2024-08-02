https://ria.ru/20240802/neprikosnovennost-1963708496.html

В Совфеде прокомментировали лишение неприкосновенности Савельева

В Совфеде прокомментировали лишение неприкосновенности Савельева - РИА Новости, 02.08.2024

В Совфеде прокомментировали лишение неприкосновенности Савельева

Генпрокуратура России представила в Совет Федерации копии материалов уголовного дела, они являются достаточным основанием для решения о лишении... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:33

2024-08-02T15:33

2024-08-02T15:33

россия

тульская область

дмитрий савельев

андрей клишас

вячеслав тимченко

совет федерации рф

генеральная прокуратура рф

госдума рф

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Генпрокуратура России представила в Совет Федерации копии материалов уголовного дела, они являются достаточным основанием для решения о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева, сообщил российский сенатор Андрей Клишас. Ранее глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с сенатора Дмитрия Савельева, он уже задержан. После чего официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов подтвердил агентству, что глава ведомства Игорь Краснов направил в Совфед представление о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева, подозреваемого в причастности к убийству. "Генеральный прокурор представил в Совет Федерации копии материалов уголовного дела, которые являются достаточным основанием для принятии соответствующего решения. Все требования законодательства при принятии Постановления были соблюдены", - написал Клишас в своем Telegram-канале. Он добавил, что СФ дал согласия на его задержание, привлечение в качестве обвиняемого, производство обыска и аресте. Савельев в Совете Федерации является сенатором от правительства Тульской области. До этого он был депутатом Госдумы шестого созыва, входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

https://ria.ru/20240802/savelev-1963703745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, тульская область, дмитрий савельев, андрей клишас, вячеслав тимченко, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, госдума рф, дело сенатора савельева