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Совфед одобрил законы о наказании за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 02.08.2024
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11:41 02.08.2024 (обновлено: 11:51 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/narkotiki-1963634046.html
Совфед одобрил законы о наказании за пропаганду наркотиков
Совфед одобрил законы о наказании за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 02.08.2024
Совфед одобрил законы о наказании за пропаганду наркотиков
Сенаторы одобрили пакет законов о наказании за пропаганду наркотиков в произведениях искусства, в интернете. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:41
2024-08-02T11:51
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили пакет законов о наказании за пропаганду наркотиков в произведениях искусства, в интернете.Изменения вносятся в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, они являются частью пакета из трех законопроектов о запрете пропаганды наркотиков.Законом вводятся штрафы до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках с нарушением требований о маркировке произведений. Однако произведения искусства и литературы не подпадут под запрет пропаганды наркотиков, если упоминание наркотических веществ составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Также под запрет не будут подпадать произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.В частности, такие правонарушения повлекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией продукции; на юридических лиц - в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей также с конфискацией продукции.Повторную пропаганду наркотических средств в интернете, если нарушение совершенно два раза в течение года, предлагается наказывать штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.Также может быть назначено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности. Кроме того, можно получить до двух лет тюрьмы.Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20240527/gosduma-1948744526.html
https://ria.ru/20231031/opg-1906327351.html
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совет федерации рф, общество, россия
Совет Федерации РФ, Общество, Россия
Совфед одобрил законы о наказании за пропаганду наркотиков

Совфед одобрил законы, ужесточающие ответственность за пропаганду наркотиков

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили пакет законов о наказании за пропаганду наркотиков в произведениях искусства, в интернете.
Изменения вносятся в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, они являются частью пакета из трех законопроектов о запрете пропаганды наркотиков.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Комитет Госдумы объяснил, когда допустимо упоминать наркотики в литературе
27 мая, 18:55
Законом вводятся штрафы до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках с нарушением требований о маркировке произведений. Однако произведения искусства и литературы не подпадут под запрет пропаганды наркотиков, если упоминание наркотических веществ составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Также под запрет не будут подпадать произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.
В частности, такие правонарушения повлекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией продукции; на юридических лиц - в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей также с конфискацией продукции.
ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Источник: спецслужбы раскрыли ОПГ, распространявшую наркотики в России
31 октября 2023, 05:26
Повторную пропаганду наркотических средств в интернете, если нарушение совершенно два раза в течение года, предлагается наказывать штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.
Также может быть назначено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности. Кроме того, можно получить до двух лет тюрьмы.
Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года.
Посетители в библиотеке - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Проект о пропаганде наркотиков не затронет литературу до 1990 года выпуска
9 июля, 13:50
 
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