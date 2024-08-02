https://ria.ru/20240802/narkotiki-1963634046.html

Совфед одобрил законы о наказании за пропаганду наркотиков

Совфед одобрил законы о наказании за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 02.08.2024

Совфед одобрил законы о наказании за пропаганду наркотиков

Сенаторы одобрили пакет законов о наказании за пропаганду наркотиков в произведениях искусства, в интернете. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T11:41

2024-08-02T11:41

2024-08-02T11:51

совет федерации рф

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили пакет законов о наказании за пропаганду наркотиков в произведениях искусства, в интернете.Изменения вносятся в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, они являются частью пакета из трех законопроектов о запрете пропаганды наркотиков.Законом вводятся штрафы до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках с нарушением требований о маркировке произведений. Однако произведения искусства и литературы не подпадут под запрет пропаганды наркотиков, если упоминание наркотических веществ составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Также под запрет не будут подпадать произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.В частности, такие правонарушения повлекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией продукции; на юридических лиц - в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей также с конфискацией продукции.Повторную пропаганду наркотических средств в интернете, если нарушение совершенно два раза в течение года, предлагается наказывать штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.Также может быть назначено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности. Кроме того, можно получить до двух лет тюрьмы.Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20240527/gosduma-1948744526.html

https://ria.ru/20231031/opg-1906327351.html

https://ria.ru/20240709/propaganda-1958486996.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

совет федерации рф, общество, россия