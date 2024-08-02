https://ria.ru/20240802/nakazanie-1963622332.html

Совфед одобрил закон о наказании за участие в нежелательных организациях

Совфед одобрил закон о наказании за участие в нежелательных организациях - РИА Новости, 02.08.2024

Совфед одобрил закон о наказании за участие в нежелательных организациях

Совет Федерации одобрил законы, устанавливающие административную и уголовную ответственность за участие в деятельности любых нежелательных на территории РФ... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T10:58

2024-08-02T10:58

2024-08-02T11:11

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законы, устанавливающие административную и уголовную ответственность за участие в деятельности любых нежелательных на территории РФ организаций.В настоящее время ответственность предусмотрена за участие только в иностранных и международных неправительственных организациях, деятельность которых была признана нежелательной. Законы предусматривают введение ответственности за участие, в том числе, в нежелательных организациях с участием органов власти иностранных государств.Первым законом предусматривается введение уголовной ответственности за осуществление деятельности любой иностранной или международной организации, признанной нежелательной.Так, за повторное участие в деятельности таких организаций (если ранее лицо было подвергнуто административному наказанию за данное правонарушение) предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, принудительные работы на срок до 4 лет с ограничением свободы до 2 лет либо лишение свободы на срок от 1 до 4 лет.За предоставление или сбор средств для финансирования любой нежелательной организации в российском законодательстве установлено наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов, принудительных работ на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо лишения свободы на срок от 1 до 5 лет.Организация деятельности нежелательной организации повлечёт за собой наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.Второй одобренный закон вносит поправки в КоАП в части расширения перечня нежелательных организаций, за участие в которых можно получить наказание.За участие в деятельности любой нежелательной организации, если это действие не содержит признаков уголовного деяния, в российском законодательстве предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей, на юрлиц - от 50 до 100 тысяч рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

совет федерации рф, общество, россия