https://ria.ru/20240802/mvd-1963769897.html
Сербия выдала России афериста, "продававшего" статус депутата Госдумы
Сербия выдала России афериста, "продававшего" статус депутата Госдумы - РИА Новости, 02.08.2024
Сербия выдала России афериста, "продававшего" статус депутата Госдумы
Сербия выдала России афериста, "продававшего" статус депутата Государственной Думы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ее слова приводятся на РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T19:57
2024-08-02T19:57
2024-08-02T21:18
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сербия выдала России афериста, "продававшего" статус депутата Государственной Думы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ее слова приводятся на сайте "МВД Медиа"."Сегодня в аэропорту города Белграда компетентными органами Сербской Республики обвиняемый в мошенничестве передан сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в Москву... Злоумышленник через посредника предложил потерпевшему оказать содействие в получении статуса депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", - сказала она.По данным ведомства, за такую услугу злоумышленник попросил 5 миллионов рублей. Однако взятые на себя обязательства выполнять не намеревался, так как у него было фактической возможности для этого.В МВД добавили, что в 2023 году было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, а затем вынесено постановление о привлечении фигуранта в качестве обвиняемого. Октябрьским районным судом города Владимир ему была избрана мера пресечения в виде ареста."Год назад фигурант (был - ред.) объявлен в международный розыск на основании запроса УМВД России по Владимирской области. По каналам Интерпола удалось отследить трансграничные перемещения разыскиваемого. В декабре он задержан на территории Сербии... Российские и сербские правоохранительные органы организовали процедуру экстрадиции обвиняемого. В ближайшее время он будет доставлен в УМВД России по Владимирской области для проведения следственных действий", - заключила Волк.
https://ria.ru/20240628/obvinyaemaya-1955973599.html
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Допрос выданного Сербией афериста. Видео Генпрокуратуры РФ
Генпрокуратура показала видео допроса выданного Сербией афериста, "продававшего" статус депутата Госдумы.
Обвиняемого только что под конвоем доставили в аэропорт Белграда для экстрадиции.
2024-08-02T19:57
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россия, госдума рф, сербия, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ирина волк, москва, владимирская область, в мире, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Госдума РФ, Сербия, Интерпол, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ирина Волк, Москва, Владимирская область, В мире, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Сербия выдала России афериста, "продававшего" статус депутата Госдумы
МВД: Сербия выдала России афериста, предлагавшего купить статус депутата Госдумы