Рейтинг@Mail.ru
Сербия выдала России афериста, "продававшего" статус депутата Госдумы - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 02.08.2024 (обновлено: 21:18 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/mvd-1963769897.html
Сербия выдала России афериста, "продававшего" статус депутата Госдумы
Сербия выдала России афериста, "продававшего" статус депутата Госдумы - РИА Новости, 02.08.2024
Сербия выдала России афериста, "продававшего" статус депутата Госдумы
Сербия выдала России афериста, "продававшего" статус депутата Государственной Думы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ее слова приводятся на РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T19:57
2024-08-02T21:18
россия
госдума рф
сербия
интерпол
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ирина волк
москва
владимирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963780916_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5fc0f53171fc1576ce6cd577cac3ad53.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сербия выдала России афериста, "продававшего" статус депутата Государственной Думы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ее слова приводятся на сайте "МВД Медиа"."Сегодня в аэропорту города Белграда компетентными органами Сербской Республики обвиняемый в мошенничестве передан сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в Москву... Злоумышленник через посредника предложил потерпевшему оказать содействие в получении статуса депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", - сказала она.По данным ведомства, за такую услугу злоумышленник попросил 5 миллионов рублей. Однако взятые на себя обязательства выполнять не намеревался, так как у него было фактической возможности для этого.В МВД добавили, что в 2023 году было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, а затем вынесено постановление о привлечении фигуранта в качестве обвиняемого. Октябрьским районным судом города Владимир ему была избрана мера пресечения в виде ареста."Год назад фигурант (был - ред.) объявлен в международный розыск на основании запроса УМВД России по Владимирской области. По каналам Интерпола удалось отследить трансграничные перемещения разыскиваемого. В декабре он задержан на территории Сербии... Российские и сербские правоохранительные органы организовали процедуру экстрадиции обвиняемого. В ближайшее время он будет доставлен в УМВД России по Владимирской области для проведения следственных действий", - заключила Волк.
https://ria.ru/20240628/obvinyaemaya-1955973599.html
https://ria.ru/20240705/aferist-1957689078.html
россия
сербия
москва
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Допрос выданного Сербией афериста. Видео Генпрокуратуры РФ
Генпрокуратура показала видео допроса выданного Сербией афериста, "продававшего" статус депутата Госдумы. Обвиняемого только что под конвоем доставили в аэропорт Белграда для экстрадиции.
2024-08-02T19:57
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963780916_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4f61bc5c3af839c2c61b5cc3aa79d760.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, сербия, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ирина волк, москва, владимирская область, в мире, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Госдума РФ, Сербия, Интерпол, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ирина Волк, Москва, Владимирская область, В мире, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Сербия выдала России афериста, "продававшего" статус депутата Госдумы

МВД: Сербия выдала России афериста, предлагавшего купить статус депутата Госдумы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сербия выдала России афериста, "продававшего" статус депутата Государственной Думы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ее слова приводятся на сайте "МВД Медиа".
"Сегодня в аэропорту города Белграда компетентными органами Сербской Республики обвиняемый в мошенничестве передан сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в Москву... Злоумышленник через посредника предложил потерпевшему оказать содействие в получении статуса депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", - сказала она.
Вероника Лебедева - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Бразилия выдала России обвиняемую в мошенничестве в сфере строительства
28 июня, 00:53
По данным ведомства, за такую услугу злоумышленник попросил 5 миллионов рублей. Однако взятые на себя обязательства выполнять не намеревался, так как у него было фактической возможности для этого.
В МВД добавили, что в 2023 году было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, а затем вынесено постановление о привлечении фигуранта в качестве обвиняемого. Октябрьским районным судом города Владимир ему была избрана мера пресечения в виде ареста.
"Год назад фигурант (был - ред.) объявлен в международный розыск на основании запроса УМВД России по Владимирской области. По каналам Интерпола удалось отследить трансграничные перемещения разыскиваемого. В декабре он задержан на территории Сербии... Российские и сербские правоохранительные органы организовали процедуру экстрадиции обвиняемого. В ближайшее время он будет доставлен в УМВД России по Владимирской области для проведения следственных действий", - заключила Волк.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Россия выдала Турции обвиняемого в хищении 500 тысяч евро
5 июля, 15:19
 
РоссияГосдума РФСербияИнтерполФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Ирина ВолкМоскваВладимирская областьВ миреМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала