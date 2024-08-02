https://ria.ru/20240802/most-1963574404.html

Мост в Тегеране подсветили багрово-красным в знак мести

Мост в Тегеране подсветили багрово-красным в знак мести - РИА Новости, 02.08.2024

Мост в Тегеране подсветили багрово-красным в знак мести

Тегеранский мост Табиат - крупнейший пешеходный в Иране, одно из излюбленных мест прогулок и семейного отдыха для жителей столицы исламской республики, -... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T01:50

2024-08-02T01:50

2024-08-02T03:26

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ТЕГЕРАН, 2 авг – РИА Новости. Тегеранский мост Табиат - крупнейший пешеходный в Иране, одно из излюбленных мест прогулок и семейного отдыха для жителей столицы исламской республики, - подсвечен багрово-красным в знак кровной мести за произошедшее накануне убийство в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, передает корреспондент РИА Новости. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Над мостом развевается черное траурное знамя как напоминание о Хосейне ибн Али - внуке пророка ислама, трагически погибшем в битве при иракском городе Кербела в седьмом веке нашей эры. Каждый год во время месяца мухаррам, одного из четырех месяцев исламского календаря, в течение которых, согласно вероучению, любые конфликты, войны и распри запрещены, столица, как и другие населенные пункты Ирана, облачается в траур. В этом году к традиционному трауру по имаму Хосейну прибавился траур по президенту Эбрахиму Раиси, погибшему в мае в результате крушения вертолета, а буквально позавчера, в минувшую среду, - и трауром по Исмаилу Хании, второму человеку в структуре ХАМАС. Несмотря на рост эскалации в регионе и трехдневный траур, объявленный в Иране в связи с гибелью Хании, жители Тегерана, как и в обычные дни, целыми семьями пришли вечером выходного дня в парк у моста Табиат, чтобы отдохнуть и пообщаться с близкими. Дети и взрослые ужинают, сидя на покрывалах, расстеленных на газоне и асфальтовых дорожках, и шумно играют в спортивные игры - бадминтон, футбол, волейбол. Как правило, этот ажурный мост по вечерам переливается всеми возможными цветами, какие только может предложить система подсветки, однако сегодня он полностью залит багрово-красным. Экстренное заседание Совета безопасности ООН по обсуждению обострения ситуации на Ближнем Востоке, в том числе инцидента в Тегеране, прошло в среду вечером по московскому времени. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни заявил в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что Тель-Авив "пересек красную черту", убив в Иране главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию, и Тегеран воспользуется законным правом на защиту своей национальной безопасности и территориальной целостности. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

https://ria.ru/20240731/khaniya-1963105375.html

https://ria.ru/20240801/tegeran-1963358631.html

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