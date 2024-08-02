https://ria.ru/20240802/moskva-1963769093.html

Москвичей предупредили о грозе и дожде

Москвичей предупредили о грозе и дожде - РИА Новости, 02.08.2024

Москвичей предупредили о грозе и дожде

Спасатели предупредили о кратковременном дожде, местами ливне, грозе и ветре до 15 метров в секунду в Москве и Московской области в ближайший час и до 22.00 мск РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T19:53

2024-08-02T19:53

2024-08-02T19:53

москва

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о кратковременном дожде, местами ливне, грозе и ветре до 15 метров в секунду в Москве и Московской области в ближайший час и до 22.00 мск 2 августа, сообщается в Telegram-канале МЧС России по городу Москве. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 22.00 часов 2 августа в городе Москве ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. МЧС предупреждает, что во время дождя автомобилистам следует значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений, а пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20240802/kozy-1963757797.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр