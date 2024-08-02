https://ria.ru/20240802/moskva-1963769093.html
Москвичей предупредили о грозе и дожде
Москвичей предупредили о грозе и дожде - РИА Новости, 02.08.2024
Москвичей предупредили о грозе и дожде
Спасатели предупредили о кратковременном дожде, местами ливне, грозе и ветре до 15 метров в секунду в Москве и Московской области в ближайший час и до 22.00 мск РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T19:53
2024-08-02T19:53
2024-08-02T19:53
москва
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801044370_0:130:2793:1701_1920x0_80_0_0_54b6a3b21c697f576ec3e049d5621684.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о кратковременном дожде, местами ливне, грозе и ветре до 15 метров в секунду в Москве и Московской области в ближайший час и до 22.00 мск 2 августа, сообщается в Telegram-канале МЧС России по городу Москве. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 22.00 часов 2 августа в городе Москве ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. МЧС предупреждает, что во время дождя автомобилистам следует значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений, а пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20240802/kozy-1963757797.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801044370_333:0:2793:1845_1920x0_80_0_0_7f280b606460184943a7599c31fae8c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Москва, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
Москвичей предупредили о грозе и дожде
МЧС предупредило о дожде, ливне и грозе в Москве и области вечером 2 августа