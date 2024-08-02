https://ria.ru/20240802/moskva-1963734917.html
На востоке Москвы опечатали частный детский сад "KidsUp"
На востоке Москвы опечатали частный детский сад "KidsUp" - РИА Новости, 02.08.2024
На востоке Москвы опечатали частный детский сад "KidsUp"
Управление Роспотребнадзора по городу Москве опечатало частный детский сад "KidsUp" в Восточном административном округе (ВАО) столицы, сообщается на сайте... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:15
2024-08-02T17:15
2024-08-02T17:15
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве опечатало частный детский сад "KidsUp" в Восточном административном округе (ВАО) столицы, сообщается на сайте ведомства. "Специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в ВАО 22 июля 2024 года проведены мероприятия по эпидемиологическому расследованию очага инфекционного заболевания острой кишечной инфекцией у воспитанника частного детского сада "KidsUp" по адресу: Бульвар Маршала Рокоссовского, дом 6, корпус 1В, 2 этаж… Выявленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства способствовали возникновению и распространению инфекционного заболевания… Частный детский сад был опечатан", - говорится в сообщении ведомства. В ведомстве отметили, что при проведении эпидемиологического расследования выяснилось: на площадях, арендуемых частным детским садом, также осуществляет деятельность сторонняя организация по пошиву одежды, вход сотрудников которой происходит через общий вход с частным детским садом. "Выявлены нарушения санитарного законодательства: у одного из сотрудников, осуществляющих раздачу продуктов питания воспитанникам, в личной медицинской книжке отсутствуют данные о профилактических прививках; в детском саду не осуществляется медицинское обслуживание детей; не проводится утренний фильтр и учет воспитанников", - уточняется в сообщении. Также указывается, что в детском саду отсутствуют необходимые помещения для раздачи пищи, суточная проба отбирается не в полном объеме и хранится в холодильнике в холле детского учреждения без маркировки и контроля температуры, не проводится должным образом уборка влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Подчеркивается, что материалы проверки были переданы в суд, 29 июля 2024 года Преображенским районным судом вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности детского сада "KidsUp" на 90 суток.
https://ria.ru/20240702/osy-1956883310.html
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
На востоке Москвы опечатали частный детский сад "KidsUp"
Роспотребнадзор опечатал частный детский сад "KidsUp" на востоке Москвы
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по городу Москве опечатало частный детский сад "KidsUp" в Восточном административном округе (ВАО) столицы, сообщается на сайте ведомства.
"Специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в ВАО 22 июля 2024 года проведены мероприятия по эпидемиологическому расследованию очага инфекционного заболевания острой кишечной инфекцией у воспитанника частного детского сада "KidsUp" по адресу: Бульвар Маршала Рокоссовского, дом 6, корпус 1В, 2 этаж… Выявленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства способствовали возникновению и распространению инфекционного заболевания… Частный детский сад был опечатан", - говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве отметили, что при проведении эпидемиологического расследования выяснилось: на площадях, арендуемых частным детским садом, также осуществляет деятельность сторонняя организация по пошиву одежды, вход сотрудников которой происходит через общий вход с частным детским садом.
"Выявлены нарушения санитарного законодательства: у одного из сотрудников, осуществляющих раздачу продуктов питания воспитанникам, в личной медицинской книжке отсутствуют данные о профилактических прививках; в детском саду не осуществляется медицинское обслуживание детей; не проводится утренний фильтр и учет воспитанников", - уточняется в сообщении.
Также указывается, что в детском саду отсутствуют необходимые помещения для раздачи пищи, суточная проба отбирается не в полном объеме и хранится в холодильнике в холле детского учреждения без маркировки и контроля температуры, не проводится должным образом уборка влажным способом с применением дезинфицирующих средств.
Подчеркивается, что материалы проверки были переданы в суд, 29 июля 2024 года Преображенским районным судом вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности детского сада "KidsUp" на 90 суток.