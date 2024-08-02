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Десантники прошли крестным ходом по центру Москвы

Десантники прошли крестным ходом по центру Москвы - РИА Новости, 02.08.2024

Десантники прошли крестным ходом по центру Москвы

Крестный ход прошел в Ильин день и день Воздушно-десантных войск в центре Москвы, в торжественном шествии приняли участие духовенство РПЦ, военнослужащие ВДВ,... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T13:21

2024-08-02T13:21

2024-08-02T13:21

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Крестный ход прошел в Ильин день и день Воздушно-десантных войск в центре Москвы, в торжественном шествии приняли участие духовенство РПЦ, военнослужащие ВДВ, представители ветеранских организаций, передает корреспондент РИА Новости. Крестный ход начался после Божественной литургии в храме пророка Божия Илии на Новгородском подворье. Торжественное шествие с иконами по улице Ильинка началось от храма и завершилось на Лобном месте молебном пророку Илие, его возглавил викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Истринский Серафим (Амельченков). "Сегодняшний день объединяет Церковь и власть, и град Москву, и христолюбивое воинство. По традиции мы совершаем богослужение в Ильинском храме, расположенном здесь у Красной площади, а затем торжественным крестным ходом приходим сюда. Этот храм действительно уникальный… он является живым свидетелем нашей истории, ведь именно здесь в начале 17 века впервые забил набат, призывающий людей на защиту своего отечества и свергнуть Лжедмитрия I", - сказал викарий в проповеди после молебна. Викарий отметил, что пророк Божий Илия неслучайно был избран в качестве покровителя Воздушно-десантных войск. "На воинстве всегда лежит особая ответственность за хранение всего того, что хранил пророк Илия, а именно веру в Бога и веру в правду. Если воинство откажется хотя бы от одного из этих аспектов, никаких побед не может быть, и из истории мы это знаем", - сказал епископ Серафим. Он отметил, что Россия проходила через разные исторические периоды, были и великие свершения, но были и тяжелые времена безбожия. "Мы хотим жить на основе веры и правды, а сегодня мы видим, как во всем мире попирается и вера в Бога, и правда – историческая, социальная, правда, связанная с устроением человека, его места в этом мире", - подчеркнул викарий. Он пожелал воинам и православным мирянам твердо хранить веру и никогда не отступать от истины. Пророк Илия жил в XI веке до Рождества Христова и известен борьбой с язычеством. Когда в Израиле снова стали практиковать многобожие и поклоняться идолам, Илия пришел к правителю и предрек засуху и голод из-за того, что его народ ушел от веры в истинного Бога. Согласно преданию, по молитве пророка Илии в присутствии народа, жрецов и правителя с неба сошел огонь, а потом – дождь. Так он вернул народ Израильского царства к вере в Бога.

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