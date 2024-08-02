https://ria.ru/20240802/moskva-1963667944.html
Десантники прошли крестным ходом по центру Москвы
Десантники прошли крестным ходом по центру Москвы - РИА Новости, 02.08.2024
Десантники прошли крестным ходом по центру Москвы
Крестный ход прошел в Ильин день и день Воздушно-десантных войск в центре Москвы, в торжественном шествии приняли участие духовенство РПЦ, военнослужащие ВДВ,... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T13:21
2024-08-02T13:21
2024-08-02T13:21
москва
россия
израиль
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963661609_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_a4019b19a2a1a1e643cea62781d3a459.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Крестный ход прошел в Ильин день и день Воздушно-десантных войск в центре Москвы, в торжественном шествии приняли участие духовенство РПЦ, военнослужащие ВДВ, представители ветеранских организаций, передает корреспондент РИА Новости. Крестный ход начался после Божественной литургии в храме пророка Божия Илии на Новгородском подворье. Торжественное шествие с иконами по улице Ильинка началось от храма и завершилось на Лобном месте молебном пророку Илие, его возглавил викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Истринский Серафим (Амельченков). "Сегодняшний день объединяет Церковь и власть, и град Москву, и христолюбивое воинство. По традиции мы совершаем богослужение в Ильинском храме, расположенном здесь у Красной площади, а затем торжественным крестным ходом приходим сюда. Этот храм действительно уникальный… он является живым свидетелем нашей истории, ведь именно здесь в начале 17 века впервые забил набат, призывающий людей на защиту своего отечества и свергнуть Лжедмитрия I", - сказал викарий в проповеди после молебна. Викарий отметил, что пророк Божий Илия неслучайно был избран в качестве покровителя Воздушно-десантных войск. "На воинстве всегда лежит особая ответственность за хранение всего того, что хранил пророк Илия, а именно веру в Бога и веру в правду. Если воинство откажется хотя бы от одного из этих аспектов, никаких побед не может быть, и из истории мы это знаем", - сказал епископ Серафим. Он отметил, что Россия проходила через разные исторические периоды, были и великие свершения, но были и тяжелые времена безбожия. "Мы хотим жить на основе веры и правды, а сегодня мы видим, как во всем мире попирается и вера в Бога, и правда – историческая, социальная, правда, связанная с устроением человека, его места в этом мире", - подчеркнул викарий. Он пожелал воинам и православным мирянам твердо хранить веру и никогда не отступать от истины. Пророк Илия жил в XI веке до Рождества Христова и известен борьбой с язычеством. Когда в Израиле снова стали практиковать многобожие и поклоняться идолам, Илия пришел к правителю и предрек засуху и голод из-за того, что его народ ушел от веры в истинного Бога. Согласно преданию, по молитве пророка Илии в присутствии народа, жрецов и правителя с неба сошел огонь, а потом – дождь. Так он вернул народ Израильского царства к вере в Бога.
https://ria.ru/20240222/ikona-1928869439.html
https://ria.ru/20240802/park-1963643922.html
https://ria.ru/20240802/naryshkin-1963644395.html
москва
россия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963661609_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_0687b45ca127b44d21cad815e9f0dc5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, израиль, общество
Москва, Россия, Израиль, Общество
Десантники прошли крестным ходом по центру Москвы
В Москве прошел крестный ход в Ильин день и день Воздушно-десантных войск
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Крестный ход прошел в Ильин день и день Воздушно-десантных войск в центре Москвы, в торжественном шествии приняли участие духовенство РПЦ, военнослужащие ВДВ, представители ветеранских организаций, передает корреспондент РИА Новости.
Крестный ход начался после Божественной литургии в храме пророка Божия Илии на Новгородском подворье. Торжественное шествие с иконами по улице Ильинка началось от храма и завершилось на Лобном месте молебном пророку Илие, его возглавил викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Истринский Серафим (Амельченков).
"Сегодняшний день объединяет Церковь и власть, и град Москву, и христолюбивое воинство. По традиции мы совершаем богослужение в Ильинском храме, расположенном здесь у Красной площади, а затем торжественным крестным ходом приходим сюда. Этот храм действительно уникальный… он является живым свидетелем нашей истории, ведь именно здесь в начале 17 века впервые забил набат, призывающий людей на защиту своего отечества и свергнуть Лжедмитрия I", - сказал викарий в проповеди после молебна.
Викарий отметил, что пророк Божий Илия неслучайно был избран в качестве покровителя Воздушно-десантных войск. "На воинстве всегда лежит особая ответственность за хранение всего того, что хранил пророк Илия, а именно веру в Бога и веру в правду. Если воинство откажется хотя бы от одного из этих аспектов, никаких побед не может быть, и из истории мы это знаем", - сказал епископ Серафим.
Он отметил, что Россия проходила через разные исторические периоды, были и великие свершения, но были и тяжелые времена безбожия. "Мы хотим жить на основе веры и правды, а сегодня мы видим, как во всем мире попирается и вера в Бога, и правда – историческая, социальная, правда, связанная с устроением человека, его места в этом мире", - подчеркнул викарий.
Он пожелал воинам и православным мирянам твердо хранить веру и никогда не отступать от истины.
Пророк Илия жил в XI веке до Рождества Христова и известен борьбой с язычеством. Когда в Израиле снова стали практиковать многобожие и поклоняться идолам, Илия пришел к правителю и предрек засуху и голод из-за того, что его народ ушел от веры в истинного Бога. Согласно преданию, по молитве пророка Илии в присутствии народа, жрецов и правителя с неба сошел огонь, а потом – дождь. Так он вернул народ Израильского царства к вере в Бога.