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В Москве мужчину с ожогами доставили в больницу - РИА Новости, 02.08.2024
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12:27 02.08.2024 (обновлено: 15:02 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/moskva-1963645140.html
В Москве мужчину с ожогами доставили в больницу
В Москве мужчину с ожогами доставили в больницу - РИА Новости, 02.08.2024
В Москве мужчину с ожогами доставили в больницу
В Москве мужчину с ожогами, найденного на Новоясеневском проспекте на юго-западе Москвы у здания МФЦ, доставили в больницу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:27
2024-08-02T15:02
происшествия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Москве мужчину с ожогами, найденного на Новоясеневском проспекте на юго-западе Москвы у здания МФЦ, доставили в больницу, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Пламя удалось потушить через пару минут", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавший с ожогами доставлен в больницу.Как сообщили в МФЦ, других пострадавших нет, посетителей перенаправили в другой офис.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва

В Москве мужчину с ожогами доставили в больницу

© Фото : соцсетиЗдание МФЦ на Новоясеневском проспекте в Москве, где мужчину нашли с ожогами
Здание МФЦ на Новоясеневском проспекте в Москве, где мужчину нашли с ожогами - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : соцсети
Здание МФЦ на Новоясеневском проспекте в Москве, где мужчину нашли с ожогами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Москве мужчину с ожогами, найденного на Новоясеневском проспекте на юго-западе Москвы у здания МФЦ, доставили в больницу, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Пламя удалось потушить через пару минут", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавший с ожогами доставлен в больницу.
Как сообщили в МФЦ, других пострадавших нет, посетителей перенаправили в другой офис.
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