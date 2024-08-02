https://ria.ru/20240802/moskva-1963645140.html

В Москве мужчину с ожогами доставили в больницу

В Москве мужчину с ожогами доставили в больницу - РИА Новости, 02.08.2024

В Москве мужчину с ожогами доставили в больницу

В Москве мужчину с ожогами, найденного на Новоясеневском проспекте на юго-западе Москвы у здания МФЦ, доставили в больницу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:27

2024-08-02T12:27

2024-08-02T15:02

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Москве мужчину с ожогами, найденного на Новоясеневском проспекте на юго-западе Москвы у здания МФЦ, доставили в больницу, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Пламя удалось потушить через пару минут", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавший с ожогами доставлен в больницу.Как сообщили в МФЦ, других пострадавших нет, посетителей перенаправили в другой офис.

https://ria.ru/20240506/proisshestvie-1944065069.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва