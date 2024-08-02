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В Москве мужчину с ожогами доставили в больницу
В Москве мужчину с ожогами доставили в больницу - РИА Новости, 02.08.2024
В Москве мужчину с ожогами доставили в больницу
В Москве мужчину с ожогами, найденного на Новоясеневском проспекте на юго-западе Москвы у здания МФЦ, доставили в больницу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:27
2024-08-02T12:27
2024-08-02T15:02
происшествия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Москве мужчину с ожогами, найденного на Новоясеневском проспекте на юго-западе Москвы у здания МФЦ, доставили в больницу, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Пламя удалось потушить через пару минут", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавший с ожогами доставлен в больницу.Как сообщили в МФЦ, других пострадавших нет, посетителей перенаправили в другой офис.
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происшествия, москва
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Москве мужчину с ожогами, найденного на Новоясеневском проспекте на юго-западе Москвы у здания МФЦ, доставили в больницу, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Пламя удалось потушить через пару минут", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавший с ожогами доставлен в больницу.
Как сообщили в МФЦ, других пострадавших нет, посетителей перенаправили в другой офис.