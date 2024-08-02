https://ria.ru/20240802/moskva-1963617568.html

Московские ветеринары просят запретить жителю Бутово содержать коз

Московские ветеринары просят запретить жителю Бутово содержать коз - РИА Новости, 02.08.2024

Московские ветеринары просят запретить жителю Бутово содержать коз

Комитет ветеринарии Москвы просит суд запретить жителю Бутово содержать в городе коз, сообщили РИА Новости в Зюзинском районном суде столицы. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T10:35

2024-08-02T10:35

2024-08-02T10:46

происшествия

москва

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Комитет ветеринарии Москвы просит суд запретить жителю Бутово содержать в городе коз, сообщили РИА Новости в Зюзинском районном суде столицы. Как указано в иске, козы пасутся вблизи многоквартирных домов по улице Изюмской и вблизи станции метро "Скобелевская". Владелец за ними не присматривает, "что привело к загрязнению окружающей среды отходами животноводства" - проще говоря, навозом. "В связи с многочисленными жалобами жителей района Бутово и тем, что нарушение владельцем коз ветеринарного законодательства может стать причиной возникновения и распространения заразных болезней, общих для человека и животных, истец просит суд разрешить возникший спор с ответчиком, игнорирующим уведомления и предостережения "Мосветобъединения" и управления Россельхознадзора", - сказали в суде. Там уточнили, что ответчик - Аникеев В.Б. Бутово - историческая местность за МКАДом, включающая районы Северное и Южное Бутово. СМИ ранее неоднократно сообщали о жалобах на разгуливающих по округе коз и упоминали, что стадо принадлежит жителю частного сектора пенсионеру Валерию Аникееву. Так, в 2022 году на НТВ вышел сюжет, как козы прыгали по машинам в Южном Бутово.

https://ria.ru/20240802/rumynija-1963601288.html

https://ria.ru/20240423/kotyata-1941840060.html

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происшествия, москва, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)