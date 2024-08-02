https://ria.ru/20240802/moldaviya-1963768424.html

Додон пообещал протесты в Молдавии, если Стояногло снимут с выборов

Додон пообещал протесты в Молдавии, если Стояногло снимут с выборов - РИА Новости, 02.08.2024

Додон пообещал протесты в Молдавии, если Стояногло снимут с выборов

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов готова организовать протесты в случае снятия властями с президентской гонки экс-генпрокурора Александра Стояногло,... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T19:45

2024-08-02T19:45

2024-08-02T19:46

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игорь додон

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КИШИНЕВ, 2 авг - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов готова организовать протесты в случае снятия властями с президентской гонки экс-генпрокурора Александра Стояногло, заявил в пятницу лидер политформирования Игорь Додон. Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Свое участие в президентской гонке подтвердил экс-генпрокурор страны Александр Стояногло, которого поддержала партия социалистов Игоря Додона. Социалисты выступили с инициативой о выдвижении Стояногло в качестве единого кандидата от оппозиции. Однако переговоры по этому вопросу затягиваются. "Хочу предупредить власть: если народного кандидата Александра Стояногло не зарегистрируют или исключат из предвыборной гонки, мы воспользуемся правом бойкотировать выборы и позовем людей на улицы", - заявил Додон на брифинге. По его словам, Майя Санду рассчитывает выиграть президентские выборы в первом туре, однако, по его мнению, у нее нет шансов. "Очевидно, что будет второй тур, об этом уже говорят и пропагандисты ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), между Майей Санду и народным кандидатом Александром Стояногло, которого поддерживают социалисты и я лично", - пояснил Додон. Согласно соцопросу, проведенному в июле молдавским Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS), больше половины жителей Молдавии предпочли бы видеть на посту президента страны нового человека. Опрос проводился с 8 по 21 июля, в нем приняли участие 1093 человека. Максимальная погрешность составляет 3%. На данный момент 13 политиков, включая Санду, заявили о своем желании баллотироваться на пост президента Молдавии на выборах в 2024 году. Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240802/moldaviya-1963759495.html

https://ria.ru/20240802/moldaviya-1963753175.html

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в мире, молдавия, майя санду, игорь додон