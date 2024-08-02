https://ria.ru/20240802/moldaviya-1963753175.html

Молдавия заблокирует счета оппозиционеров Шора и Таубер

Молдавия заблокирует счета оппозиционеров Шора и Таубер - РИА Новости, 02.08.2024

Молдавия заблокирует счета оппозиционеров Шора и Таубер

Молдавский межведомственный наблюдательный совет заблокировал фонды и экономические ресурсы 11 человек, включая представителей оппозиционного блока "Победа"... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T18:32

2024-08-02T18:32

2024-08-02T18:44

в мире

молдавия

россия

илан шор

марина таубер

евразийский экономический союз

блок "победа"

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КИШИНЕВ, 2 авг — РИА Новости. Молдавский межведомственный наблюдательный совет заблокировал фонды и экономические ресурсы 11 человек, включая представителей оппозиционного блока "Победа" Илана Шора и Марину Таубер, говорится в решении на сайте ведомства. "Применить меры по замораживанию фондов и экономических ресурсов, принадлежащих, находящихся в собственности, владении или под контролем физических и юридических лиц, субъектов и организаций, перечисленных в приложении к настоящему решению", — отмечается в документе. В списке, приложенном к решению, значатся 11 человек:В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали Илан Шор и Марина Таубер, Георгий Кавкалюк и Владимир Плахотнюк. В конце прошлого года власти Молдавии объявили вне закона политическую партию "Шор". С 2022 года политсила проводит антиправительственные протесты. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране. В Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией. На съезде объявили о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Шор возглавил исполнительный комитет нового блока, однако против его руководства ввели санкции Соединенные Штаты.

https://ria.ru/20240802/moldaviya-1963683716.html

https://ria.ru/20240729/moldavija-1962739851.html

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в мире, молдавия, россия, илан шор, марина таубер, евразийский экономический союз, блок "победа"