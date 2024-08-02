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Молдавия заблокирует счета оппозиционеров Шора и Таубер - РИА Новости, 02.08.2024
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18:32 02.08.2024 (обновлено: 18:44 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/moldaviya-1963753175.html
Молдавия заблокирует счета оппозиционеров Шора и Таубер
Молдавия заблокирует счета оппозиционеров Шора и Таубер - РИА Новости, 02.08.2024
Молдавия заблокирует счета оппозиционеров Шора и Таубер
Молдавский межведомственный наблюдательный совет заблокировал фонды и экономические ресурсы 11 человек, включая представителей оппозиционного блока "Победа"... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T18:32
2024-08-02T18:44
в мире
молдавия
россия
илан шор
марина таубер
евразийский экономический союз
блок "победа"
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КИШИНЕВ, 2 авг — РИА Новости. Молдавский межведомственный наблюдательный совет заблокировал фонды и экономические ресурсы 11 человек, включая представителей оппозиционного блока "Победа" Илана Шора и Марину Таубер, говорится в решении на сайте ведомства. "Применить меры по замораживанию фондов и экономических ресурсов, принадлежащих, находящихся в собственности, владении или под контролем физических и юридических лиц, субъектов и организаций, перечисленных в приложении к настоящему решению", — отмечается в документе. В списке, приложенном к решению, значатся 11 человек:В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали Илан Шор и Марина Таубер, Георгий Кавкалюк и Владимир Плахотнюк. В конце прошлого года власти Молдавии объявили вне закона политическую партию "Шор". С 2022 года политсила проводит антиправительственные протесты. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране. В Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией. На съезде объявили о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Шор возглавил исполнительный комитет нового блока, однако против его руководства ввели санкции Соединенные Штаты.
https://ria.ru/20240802/moldaviya-1963683716.html
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в мире, молдавия, россия, илан шор, марина таубер, евразийский экономический союз, блок "победа"
В мире, Молдавия, Россия, Илан Шор, Марина Таубер, Евразийский экономический союз, Блок "Победа"
Молдавия заблокирует счета оппозиционеров Шора и Таубер

Молдавия заморозит счета 11 находящихся под санкциями лиц, включая Шора и Таубер

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 авг — РИА Новости. Молдавский межведомственный наблюдательный совет заблокировал фонды и экономические ресурсы 11 человек, включая представителей оппозиционного блока "Победа" Илана Шора и Марину Таубер, говорится в решении на сайте ведомства.
«
"Применить меры по замораживанию фондов и экономических ресурсов, принадлежащих, находящихся в собственности, владении или под контролем физических и юридических лиц, субъектов и организаций, перечисленных в приложении к настоящему решению", — отмечается в документе.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Таубер возглавит штаб кандидата в президенты Молдавии от блока "Победа"
Вчера, 14:02
В списке, приложенном к решению, значатся 11 человек:
  • лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор;
  • депутат парламента от блока "Победа" Марина Таубер;
  • зампредседателя исполкома Гагаузии Виктор Петров;
  • кандидат на выборах мэра города Бельцы от команды оппозиционера Илана Шора Арина Коршикова;
  • экс-депутат парламента Мария Албот;
  • бывший офицер погранполиции, лидер ассоциации "Народный щит" Кирилл Гузун;
  • администратор оппозиционных телеканалов "Орхей ТВ" и "ТВ 6" Думитру Китороагэ;
  • бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк;
  • олигарх Владимир Плахотнюк.
  • гражданин России Игорь Чайка;
  • гражданин России Дмитрий Малютин.
В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали Илан Шор и Марина Таубер, Георгий Кавкалюк и Владимир Плахотнюк. В конце прошлого года власти Молдавии объявили вне закона политическую партию "Шор". С 2022 года политсила проводит антиправительственные протесты. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране.
В Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией. На съезде объявили о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Шор возглавил исполнительный комитет нового блока, однако против его руководства ввели санкции Соединенные Штаты.
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Таубер рассказала о моральном давлении на оппозицию в Молдавии
29 июля, 16:55
 
В миреМолдавияРоссияИлан ШорМарина ТауберЕвразийский экономический союзБлок "Победа"
 
 
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