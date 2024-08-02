Молдавия заблокирует счета оппозиционеров Шора и Таубер
Молдавия заморозит счета 11 находящихся под санкциями лиц, включая Шора и Таубер
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 авг — РИА Новости. Молдавский межведомственный наблюдательный совет заблокировал фонды и экономические ресурсы 11 человек, включая представителей оппозиционного блока "Победа" Илана Шора и Марину Таубер, говорится в решении на сайте ведомства.
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"Применить меры по замораживанию фондов и экономических ресурсов, принадлежащих, находящихся в собственности, владении или под контролем физических и юридических лиц, субъектов и организаций, перечисленных в приложении к настоящему решению", — отмечается в документе.
В списке, приложенном к решению, значатся 11 человек:
- лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор;
- депутат парламента от блока "Победа" Марина Таубер;
- зампредседателя исполкома Гагаузии Виктор Петров;
- кандидат на выборах мэра города Бельцы от команды оппозиционера Илана Шора Арина Коршикова;
- экс-депутат парламента Мария Албот;
- бывший офицер погранполиции, лидер ассоциации "Народный щит" Кирилл Гузун;
- администратор оппозиционных телеканалов "Орхей ТВ" и "ТВ 6" Думитру Китороагэ;
- бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк;
- олигарх Владимир Плахотнюк.
- гражданин России Игорь Чайка;
- гражданин России Дмитрий Малютин.
В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали Илан Шор и Марина Таубер, Георгий Кавкалюк и Владимир Плахотнюк. В конце прошлого года власти Молдавии объявили вне закона политическую партию "Шор". С 2022 года политсила проводит антиправительственные протесты. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране.
В Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией. На съезде объявили о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Шор возглавил исполнительный комитет нового блока, однако против его руководства ввели санкции Соединенные Штаты.