Блок "Победа" подал документы для участия в выборах президента Молдавии
Блок "Победа" подал документы в ЦИК Молдавии для участия в выборах президента
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидеры оппозиционных молдавских партий в составе политического блока "Победа"
Лидеры оппозиционных молдавских партий в составе политического блока "Победа". Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 авг – РИА Новости. Оппозиционный молдавский политический блок "Победа" подал в Центральную избирательную комиссию Молдавии документы для участия в президентских выборах, сообщает корреспондент РИА Новости.
Президентские выборы в стране назначены на 20 октября. В тот же день состоится референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз. Президент Майя Санду уже подтвердила свое намерение баллотироваться на второй срок.
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Блок "Победа" в пятницу выдвинул депутата парламента и лидера партии "Возрождение" Василия Болю в качестве кандидата на пост президента.
"На собрании партий блока было принято решение создать избирательный блок и подать заявление в ЦИК для участия в выборах. Следующим шагом будет заявка для регистрации кандидата на президентских выборах", - сказала на выходе из избиркома депутат парламента Марина Таубер, которая возглавила предвыборный штаб Боли.
По законодательству Молдавии, кандидат от избирательного блока должен собрать не менее 15 тысяч подписей в свою поддержку, чтобы начать предвыборную агитацию.
Блок "Победа" также подал заявление об участии в референдуме по евроинтеграции, призывая своих сторонников проголосовать против вступления Молдавии в ЕС.
В Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией. На съезде был объявлен о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Шор возглавил исполнительный комитет нового блока, однако против его руководства были введены санкции со стороны США.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.