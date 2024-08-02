Таубер возглавит штаб кандидата в президенты Молдавии от блока "Победа"
Депутат Таубер возглавит предвыборный штаб кандидата в президенты Молдавии Боли
Марина Таубер. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 авг – РИА Новости. Депутат от молдавского оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер заявила в пятницу о том, что возглавит предвыборный штаб кандидата в президенты Молдавии от этой политической силы Василия Боли.
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября. Президент Майя Санду уже объявила о своем намерении баллотироваться на второй срок. В этот же день в стране пройдет референдум, на котором граждане смогут выразить свое мнение о возможном вступлении республики в Европейский союз. В пятницу политблок "Победа" выдвинул депутат парламента и одного из лидеров партии "Возрождение" Василия Болю на пост главы государства.
"Мы вступаем в борьбу не за кресло президента, а за счастливое будущее нашей страны. Мне выпала честь возглавить предвыборный штаб нашего кандидата. Блок "Победа" сделал правильный выбор, и я уверена, что народ Молдавии проголосует 20 октября за процветание нашего государства. Восстановление отношений с Россией и СНГ – один из ключевых пунктов программы нашего кандидата," – заявила Таубер на брифинге в Кишиневе.
Она выделила несколько ключевых приоритетов, которые станут основой программы Василия Боли. Среди них возвращение молдавских товаров на рынки России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), вступление Молдавии в ЕАЭС и БРИКС, обеспечение экономики дешёвыми газом и энергоресурсами, а также восстановление статуса русского языка в стране.
В Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией. На съезде был объявлен о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. Против руководства блока были введены санкции со стороны США.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.-0-