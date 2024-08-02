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Таубер возглавит штаб кандидата в президенты Молдавии от блока "Победа" - РИА Новости, 02.08.2024
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14:02 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/moldaviya-1963683716.html
Таубер возглавит штаб кандидата в президенты Молдавии от блока "Победа"
Таубер возглавит штаб кандидата в президенты Молдавии от блока "Победа" - РИА Новости, 02.08.2024
Таубер возглавит штаб кандидата в президенты Молдавии от блока "Победа"
Депутат от молдавского оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер заявила в пятницу о том, что возглавит предвыборный штаб кандидата в президенты Молдавии от... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T14:02
2024-08-02T14:02
в мире
молдавия
россия
василий боля
марина таубер
майя санду
евразийский экономический союз
снг
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КИШИНЕВ, 2 авг – РИА Новости. Депутат от молдавского оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер заявила в пятницу о том, что возглавит предвыборный штаб кандидата в президенты Молдавии от этой политической силы Василия Боли. Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября. Президент Майя Санду уже объявила о своем намерении баллотироваться на второй срок. В этот же день в стране пройдет референдум, на котором граждане смогут выразить свое мнение о возможном вступлении республики в Европейский союз. В пятницу политблок "Победа" выдвинул депутат парламента и одного из лидеров партии "Возрождение" Василия Болю на пост главы государства. "Мы вступаем в борьбу не за кресло президента, а за счастливое будущее нашей страны. Мне выпала честь возглавить предвыборный штаб нашего кандидата. Блок "Победа" сделал правильный выбор, и я уверена, что народ Молдавии проголосует 20 октября за процветание нашего государства. Восстановление отношений с Россией и СНГ – один из ключевых пунктов программы нашего кандидата," – заявила Таубер на брифинге в Кишиневе. Она выделила несколько ключевых приоритетов, которые станут основой программы Василия Боли. Среди них возвращение молдавских товаров на рынки России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), вступление Молдавии в ЕАЭС и БРИКС, обеспечение экономики дешёвыми газом и энергоресурсами, а также восстановление статуса русского языка в стране. В Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией. На съезде был объявлен о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. Против руководства блока были введены санкции со стороны США. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.-0-
https://ria.ru/20240729/moldavija-1962739851.html
https://ria.ru/20240729/shor-1962739674.html
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в мире, молдавия, россия, василий боля, марина таубер, майя санду, евразийский экономический союз, снг, блок "победа"
В мире, Молдавия, Россия, Василий Боля, Марина Таубер, Майя Санду, Евразийский экономический союз, СНГ, Блок "Победа"
Таубер возглавит штаб кандидата в президенты Молдавии от блока "Победа"

Депутат Таубер возглавит предвыборный штаб кандидата в президенты Молдавии Боли

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Марина Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 авг – РИА Новости. Депутат от молдавского оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер заявила в пятницу о том, что возглавит предвыборный штаб кандидата в президенты Молдавии от этой политической силы Василия Боли.
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября. Президент Майя Санду уже объявила о своем намерении баллотироваться на второй срок. В этот же день в стране пройдет референдум, на котором граждане смогут выразить свое мнение о возможном вступлении республики в Европейский союз. В пятницу политблок "Победа" выдвинул депутат парламента и одного из лидеров партии "Возрождение" Василия Болю на пост главы государства.
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Таубер рассказала о моральном давлении на оппозицию в Молдавии
29 июля, 16:55
"Мы вступаем в борьбу не за кресло президента, а за счастливое будущее нашей страны. Мне выпала честь возглавить предвыборный штаб нашего кандидата. Блок "Победа" сделал правильный выбор, и я уверена, что народ Молдавии проголосует 20 октября за процветание нашего государства. Восстановление отношений с Россией и СНГ – один из ключевых пунктов программы нашего кандидата," – заявила Таубер на брифинге в Кишиневе.
Она выделила несколько ключевых приоритетов, которые станут основой программы Василия Боли. Среди них возвращение молдавских товаров на рынки России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), вступление Молдавии в ЕАЭС и БРИКС, обеспечение экономики дешёвыми газом и энергоресурсами, а также восстановление статуса русского языка в стране.
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Шор добился отмены запрета на ввоз плодоовощной продукции в Россию
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В Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией. На съезде был объявлен о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. Против руководства блока были введены санкции со стороны США.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.-0-
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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Вчера, 11:20
 
В миреМолдавияРоссияВасилий БоляМарина ТауберМайя СандуЕвразийский экономический союзСНГБлок "Победа"
 
 
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