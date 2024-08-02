https://ria.ru/20240802/moldaviya-1963683716.html

Таубер возглавит штаб кандидата в президенты Молдавии от блока "Победа"

Таубер возглавит штаб кандидата в президенты Молдавии от блока "Победа" - РИА Новости, 02.08.2024

Таубер возглавит штаб кандидата в президенты Молдавии от блока "Победа"

Депутат от молдавского оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер заявила в пятницу о том, что возглавит предвыборный штаб кандидата в президенты Молдавии от... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T14:02

2024-08-02T14:02

2024-08-02T14:02

в мире

молдавия

россия

василий боля

марина таубер

майя санду

евразийский экономический союз

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941333888_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4d8f12a23d8519143afc271f14a14de8.jpg

КИШИНЕВ, 2 авг – РИА Новости. Депутат от молдавского оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер заявила в пятницу о том, что возглавит предвыборный штаб кандидата в президенты Молдавии от этой политической силы Василия Боли. Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября. Президент Майя Санду уже объявила о своем намерении баллотироваться на второй срок. В этот же день в стране пройдет референдум, на котором граждане смогут выразить свое мнение о возможном вступлении республики в Европейский союз. В пятницу политблок "Победа" выдвинул депутат парламента и одного из лидеров партии "Возрождение" Василия Болю на пост главы государства. "Мы вступаем в борьбу не за кресло президента, а за счастливое будущее нашей страны. Мне выпала честь возглавить предвыборный штаб нашего кандидата. Блок "Победа" сделал правильный выбор, и я уверена, что народ Молдавии проголосует 20 октября за процветание нашего государства. Восстановление отношений с Россией и СНГ – один из ключевых пунктов программы нашего кандидата," – заявила Таубер на брифинге в Кишиневе. Она выделила несколько ключевых приоритетов, которые станут основой программы Василия Боли. Среди них возвращение молдавских товаров на рынки России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), вступление Молдавии в ЕАЭС и БРИКС, обеспечение экономики дешёвыми газом и энергоресурсами, а также восстановление статуса русского языка в стране. В Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией. На съезде был объявлен о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. Против руководства блока были введены санкции со стороны США. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.-0-

https://ria.ru/20240729/moldavija-1962739851.html

https://ria.ru/20240729/shor-1962739674.html

https://ria.ru/20240802/kandidat-1963627131.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, василий боля, марина таубер, майя санду, евразийский экономический союз, снг, блок "победа"