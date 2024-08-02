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Блок "Победа" в Молдавии определился с кандидатом в президенты - РИА Новости, 02.08.2024
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09:57 02.08.2024 (обновлено: 12:34 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/moldaviya-1963606858.html
Блок "Победа" в Молдавии определился с кандидатом в президенты
Блок "Победа" в Молдавии определился с кандидатом в президенты - РИА Новости, 02.08.2024
Блок "Победа" в Молдавии определился с кандидатом в президенты
Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" выдвинул в качестве кандидата в президенты одного из лидеров партии "Возрождение", депутата парламента Василия Болю,... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T09:57
2024-08-02T12:34
в мире
молдавия
василий боля
илан шор
блок "победа"
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КИШИНЕВ, 2 авг — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" выдвинул в качестве кандидата в президенты одного из лидеров партии "Возрождение", депутата парламента Василия Болю, сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы. &quot;Сегодня прошло партийное собрание, на котором было принято решение о выдвижении нашего коллеги Боли в кандидаты на президентские выборы. Инициатива принадлежит лидеру блока &quot;Победы&quot; Илану Шору&quot;, — сообщили в пресс-службе.Боля — член партии "Возрождение", которая входит в состав блока "Победа".С мая 2022 года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, участники которых настаивают на отставке правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют руководство страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе властей партию "Шор" запретили, а представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием их сторонников.В конце апреля партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" создали предвыборный блок "Победа".
https://ria.ru/20240613/moldaviya-1952571621.html
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в мире, молдавия, василий боля, илан шор, блок "победа"
В мире, Молдавия, Василий Боля, Илан Шор, Блок "Победа"
Блок "Победа" в Молдавии определился с кандидатом в президенты

Блок "Победа" в Молдавии выдвинул депутата Болю кандидатом в президенты

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДепутат парламента Республики Молдова Василий Боля
Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 авг — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" выдвинул в качестве кандидата в президенты одного из лидеров партии "Возрождение", депутата парламента Василия Болю, сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы.
«

"Сегодня прошло партийное собрание, на котором было принято решение о выдвижении нашего коллеги Боли в кандидаты на президентские выборы. Инициатива принадлежит лидеру блока "Победы" Илану Шору", — сообщили в пресс-службе.

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Боля — член партии "Возрождение", которая входит в состав блока "Победа".
С мая 2022 года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, участники которых настаивают на отставке правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют руководство страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
По инициативе властей партию "Шор" запретили, а представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием их сторонников.
В конце апреля партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" создали предвыборный блок "Победа".
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В миреМолдавияВасилий БоляИлан ШорБлок "Победа"
 
 
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