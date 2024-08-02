https://ria.ru/20240802/moldaviya-1963606858.html

Блок "Победа" в Молдавии определился с кандидатом в президенты

Блок "Победа" в Молдавии определился с кандидатом в президенты - РИА Новости, 02.08.2024

Блок "Победа" в Молдавии определился с кандидатом в президенты

Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" выдвинул в качестве кандидата в президенты одного из лидеров партии "Возрождение", депутата парламента Василия Болю,... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T09:57

2024-08-02T09:57

2024-08-02T12:34

в мире

молдавия

василий боля

илан шор

блок "победа"

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КИШИНЕВ, 2 авг — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" выдвинул в качестве кандидата в президенты одного из лидеров партии "Возрождение", депутата парламента Василия Болю, сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы. "Сегодня прошло партийное собрание, на котором было принято решение о выдвижении нашего коллеги Боли в кандидаты на президентские выборы. Инициатива принадлежит лидеру блока "Победы" Илану Шору", — сообщили в пресс-службе.Боля — член партии "Возрождение", которая входит в состав блока "Победа".С мая 2022 года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, участники которых настаивают на отставке правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют руководство страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе властей партию "Шор" запретили, а представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием их сторонников.В конце апреля партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" создали предвыборный блок "Победа".

https://ria.ru/20240613/moldaviya-1952571621.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, василий боля, илан шор, блок "победа"