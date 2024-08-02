https://ria.ru/20240802/mitingi-1963785017.html

В Пакистане проходят митинги в поддержку Палестины

В Пакистане проходят митинги в поддержку Палестины - РИА Новости, 02.08.2024

В Пакистане проходят митинги в поддержку Палестины

Массовые митинги в память об убитом главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании и в поддержку Палестины проходит в Карачи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T21:33

2024-08-02T21:33

2024-08-02T21:40

в мире

карачи

израиль

хайдарабад

исмаил хания

хамас

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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ИСЛАМАБАД, 2 авг - РИА Новости. Массовые митинги в память об убитом главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании и в поддержку Палестины проходит в Карачи, передает корреспондент РИА Новости. "По призыву (политической пакистанской партии) "Исламское общество" на улицы Карачи вышли десятки тысяч граждан",- рассказал агентству один из организаторов. Участники митингов выступили с осуждением убийства Хании и против военной операции Израиля в секторе Газа. В центральных мечетях крупных городов состоялись поминальные молитвы. По словам собеседника агентства, массовые митинги также организованы Хайдарабаде и Кветта. Ранее руководства политических партий страны объявили 2 августа днем траура в связи со смертью одного из политических лидеров ХАМАС. Граждан призвали принять участие в массовой поминальной молитве. Парламент Пакистана в свою очередь призвал массово осудить израильскую военную компанию против палестинского народа и убийство Исмаила Хании.

https://ria.ru/20240802/konflikt-1915630213.html

карачи

израиль

хайдарабад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, карачи, израиль, хайдарабад, исмаил хания, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране